مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل الحشاشين رمضان 2024، تترقب الجماهير بشغف وفضول مسلسل "الحشاشين" الذي يُعد من أبرز الإنتاجات الرمضانية لهذا العام، حيث يتألق في بطولته النجم كريم عبد العزيز. من خلال البرومو التشويقي الذي قدمته قناة "واتش ات" عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار المسلسل إعجاب الجماهير وحقق عددًا كبيرًا من المشاهدات.

يتألف المسلسل من فريق فني مميز ويضم مجموعة من الفنانين المتميزين. في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على جميع التفاصيل المثيرة حول مسلسل "الحشاشين"، مع التركيز على التشكيلة الفنية ومواعيد العرض وكل ما يتعلق بالإنتاج.

مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز

يشارك النجم كريم عبد العزيز شخصية حسن الصباح، حيث يقوم بدور مؤسس حركة الحشاشين، ويدخل في الكثير من الصراعات فقط زخرفة البرومو بارتداء الملابس التي تناسب القرن الحادي عشر وأيضًا يتحدث بالعبارات الشديدة والمخيفة، وقد ظهر في البرومو، حيث أنه يتحدث بعبارة أنا عايز الرعب يملأ القلوب… واللي يتعرض لنا يتقتل بأبشع الطرق.

الأحداث الخاصة بمسلسل الحشاشين

تتمثل الأحداث الخاصة بمسلسل الحشاشين وتدور حول مجموعة كبيرة من الحشاشين، حيث يكون مؤسسها حسن الصباح، والتي يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز مراعاة مع أنه في القرن الـ11 وقد اشتهرت مجموعة الحشاشين في تلك العصر بالقيام بالعديد من الاغتيالات الدموية للكثير من الشخصيات الهامة، وقد أصبح أسمها يثير الرعب والفزع في نفوس المسلمين والمسيحيين أيضًا، وقد تم تصوير المسلسل في ثلاث قارات، وقد قام الفنانين المشاركين في العمل السينمائي لمسلسل الحشاشين بارتداء قطع الملابس المناسبة للقرن ال 11 وأيضًا تداول قطعة السلاح المناسبة لذلك، ليتم تقديم أفضل الأعمال الدرامية التي تكون أضخم انتاجًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

نظرًا لأنه يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة الفنانين المشاركين في مسلسل الحشاشين لعام 2024 بطولة الفنان كريم عبد العزيز وقد تم توضيح ذلك بأنه يشارك في المسلسل الفنان فتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، ونور ايهاب وعمر الشناوي، وميرنا نور الدين، واسلام جمال وياسر علي ماهر، وسوزان نجم الدين والكثير من الفنانين المتميزين والعمل أيضًا يكون من تأليف عبد الرحيم كمال، كما أنه يكون من إخراج بيتر ترميم وبذلك يتم مشاهدة المسلسل في التوقيت المحدد التي سوف يتم الإعلان عنه مع اقتراب شهر رمضان بفترة بسيطة جدًا.