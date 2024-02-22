مشاهدة مباراة الهلال وسباهان بث مباشر يلا شوت

جولة آسيوية بين Sepahan vs Al Hilal اليوم، مشاهدة مباراة الهلال وسباهان بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال آسيا، وتستعد جماهير نادي الهلال السعودي بشغف وحماس لمتابعة مباراة الفريق في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، حيث يستضيف الهلال فريق سباهان أصفهان الإيراني في لقاء يعد من اللقاءات الحاسمة في مسار البطولة. يأتي هذا اللقاء بعدما استطاع الهلال حسم مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة 3-1، وهو ما يضعه في موقف مريح قبل اللقاء على أرضه في ملعب المملكة أرينا.

الفوز في مباراة الذهاب كان نقطة تحول هامة للهلال، حيث قدم أداءً قويًا خارج ملعبه ونجح في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل للدور المقبل من البطولة. ومن المتوقع أن يدخل الهلال مباراة الإياب بثقة عالية ورغبة كبيرة في تأكيد تفوقه وضمان التأهل.

تتزايد آمال جماهير الهلال في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، خاصة مع الأداء المميز الذي يقدمه الفريق في الموسم الحالي، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي دون أي هزيمة، كما أنه يقدم أداءً مميزًا في دوري أبطال آسيا.

من جانبه، يسعى سباهان أصفهان إلى العودة في لقاء الإياب وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب. يمتلك الفريق الإيراني جودة وخبرة كبيرة في البطولات القارية، ومن المتوقع أن يقدم أداءً قويًا في محاولة للتأهل للدور المقبل من البطولة.

تجمع هذه المباراة بين فريقين ذوي جودة فنية عالية، ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا وممتعًا لعشاق كرة القدم. يتوقع الجميع مباراة مثيرة تشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة.

رسميًا.. موعد مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2024

مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا تعتبر من اللقاءات المرتقبة بشدة في البطولة، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل. تم تحديد موعد المباراة ليوم الخميس 22 فبراير/شباط 2024، وستقام على أرضية ملعب المملكة أرينا.

تأتي هذه المواجهة في ظل تفوق الهلال في مباراة الذهاب، حيث نجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه بنتيجة 3-1، مما يجعله متفوقًا قليلًا قبل المواجهة على أرضه ووسط جماهيره. يعتبر الفوز في مباراة الإياب ضروريًا للهلال من أجل التأهل للدور المقبل، وسيعمل الفريق بكل قوة واصرار لتحقيق النتيجة المطلوبة.

مشاهدة مباراة الهلال وسباهان بث مباشر يلا شوت

من جانبهم، يسعى سباهان أصفهان إلى تعويض الخسارة في مباراة الذهاب وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، بهدف العبور إلى الدور التالي من البطولة. يعد سباهان فريقًا قويًا ولديه خبرة في المنافسات القارية، ومن المتوقع أن يقدم أداءً قويًا في المباراة المقبلة، وموعد المباراة تحظى باهتمام كبير من قبل عشاق كرة القدم، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تنافسًا قويًا بين الفريقين. يتطلع الجميع إلى مباراة مثيرة تقدم كرة قدم جميلة وتحسم بطاقة التأهل لأحد الفريقين.

استقبل.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2024؟

مباراة الهلال السعودي وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا تثير اهتمامًا كبيرًا، ومن المؤكد أن الجماهير السعودية والعربية ستكون على موعد مع هذا اللقاء المثير. ستكون قناة SSC1 HD هي المحطة الرئيسية التي ستنقل المباراة مباشرة داخل المملكة العربية السعودية، مما يتيح للمشجعين السعوديين فرصة متابعة أبطالهم المحليين وهم يتنافسون في البطولة الآسيوية.

أما خارج المملكة، فسيتمكن عشاق كرة القدم من متابعة هذا الصراع المثير عبر قناة beIN Sports AFC HD1. يعتبر هذا البث الخاص بـ beIN Sports خيارًا مثاليًا للمشاهدين خارج المملكة العربية السعودية، حيث يوفر لهم فرصة الاستمتاع بأفضل التغطيات والتعليقات الحية على المباراة.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومحمومة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل للدور التالي من البطولة. سيكون الهلال السعودي مدعومًا بجماهيره الحماسية، في حين سيسعى سباهان أصفهان لتحقيق العودة وتعويض الخسارة في لقاء الذهاب.

من المؤكد أن متابعي كرة القدم سينتظرون هذه المواجهة بشغف، حيث يترقبون رؤية النجوم في العمل ومشاهدة الإثارة والتشويق التي ستقدمها هذه المباراة الهامة في إطار بطولة دوري أبطال آسيا.

قناة SSC SPORTS HD 1 على عرب سات قناة BEIN SPORTS AFC HD 1 على نايلسات قناة Al KASS 9 HD على عربسات قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 على نايلسات التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البثّ المباشر لمباراة الهلال وسباهان أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس"، بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

معلق مباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا

مباراة الهلال السعودي وسباهان الإيراني في إياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا تعد حدثًا مهمًا في عالم كرة القدم العربية والآسيوية، حيث تلقى اهتمامًا كبيرًا من قنوات البث العربية المختلفة. تقدم قنوات عربية مثل "BEIN SPORTS" تغطية خاصة وشاملة للمباراة، حيث يقدم المعلق عصام الشوالي تعليقًا حيًّا ومميزًا لأحداث اللقاء.

من جانبها، تمنح قنوات "SSC SPORTS" المشاهدين تغطية متميزة للمباراة، حيث يتابعها الثنائي عيسى الحربين وحاتم بطيشة بإثارة وتشويق. بينما يقدم خليل البلوشي، على قناة "الدوري والكأس"، تحليلًا مميزًا ونقاشًا حول أداء الفريقين وتطورات المباراة.

أما على قناة "أبوظبي الرياضية"، فيتولى محمد الشامسي مهمة التعليق، حيث يقدم نقلًا مباشرًا مثيرًا للمواجهة بأسلوب متميز ومشوق يجذب المشاهدين، وتتيح هذه القنوات العربية الحصول على تجربة متكاملة لمتابعة المباراة، حيث تقدم تحليلًا دقيقًا وتعليقًا حيًا يضفي المزيد من الإثارة على الأحداث. يترقب عشاق كرة القدم في العالم العربي والآسيوي هذه المواجهة بفارغ الصبر، في انتظار مشاهدة أداء الفرق ومعرفة النتيجة النهائية التي ستحسم مصير التأهل في هذه البطولة المهمة.

القناة الناقلة معلق المباراة BEIN SPORTS HD AFC عصام الشوالي ABU DHABI SPORTS محمد الشامسي SSC SPORTS HD 1 عيسى الحربين - حاتم بطشية AL KASS HD 9 خليل البلوشي

عصام الشوالي بث مباشر تويتر

تشكيلة الهلال المتوقعة في مواجهة سباهان:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - الجحفلي - البليهي - الشهراني

خط الوسط: نيفيس - ميشيل - كانو

خط الهجوم: ميتروفيتش - مالكوم - سالم الدوسري

تشكيلة سباهان المتوقعة في مواجهة الهلال:

حراسة المرمى: نيزماند

خط الدفاع: رزايان - دابو - دانيشغار - زاكي بور

خط الوسط: غرباني - موغانلو - كريمي

خط الهجوم: يوسفي - احمدزاده - رضى أسادي

الهلال اليوم ضد سباهان.. الزعيم على مشارف ربع النّهائيّ

بعد أداء رائع في مباراة الذهاب أمام سباهان في إيران، ينتظر الهلال السعودي مباراة الإياب على أرضه في ملعب المملكة أرينا بفارغ الصبر، حيث يأمل في حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي بأداء قوي ومتميز.

تمكن الهلال من تحقيق فوز مهم في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، مما يعكس تفوقه وقوته على خصمه. بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، يتبادل الفريق التركيز بين الدوري المحلي والبطولة الآسيوية، مسعىً لتحقيق النجاح في كل الأمام.

ومع عودة نيمار جونيور إلى التدريبات، يثير الهلال توقعات وآمال جماهيره بتألق النجم البرازيلي، الذي غاب لفترة بسبب الإصابة. يعتبر عودته إلى الفريق لمحة إيجابية ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على أداء الفريق في المباريات القادمة.

من الواضح أن الهلال يقف على رأس الترشيحات للفوز بلقب دوري أبطال آسيا في هذا الموسم، وذلك بفضل أدائه المتميز وتكتيكات مدربه المميزة. يحظى الفريق بدعم كبير من جماهيره، التي تتطلع إلى مزيد من الانتصارات والتقدم في البطولة.

مباراة الإياب أمام سباهان تعد فرصة ذهبية للهلال لتأكيد تفوقه وتأهله إلى الدور التالي، وسط تفاؤل كبير من قبل اللاعبين والجماهير. ينتظر عشاق الكرة السعودية والآسيوية هذه المواجهة بحماس شديد، متوقعين أداءً قويًا ونتيجة إيجابية لفريقهم المفضل.