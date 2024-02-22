الرقابة على الصادرات والواردات: الملابس الجاهزة تمثل 7% من إجمالي الصادرات

أكد عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن حجم الصادرات الملابس الجاهزة مثل 7% من اجمالى الصادرات المصرية خلال العام الماضي.

وقال النجار -خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج- إن حجم الصادرات بلغ 2.437 مليار دولار خلال 2023، منوها بأن تصنيع مستلزمات الإنتاج بمكون محلي مصري يزيد بشكل كبير المنافسة الخارجية نتيجة توفير منتجات مصرية بأسعار تنافسية، وأن أكبر الشركاء التجاريين في قطاع الملابس هى دول تربطنا معها اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات بجمارك أقل.

وأشار إلى أنه جاري دراسة إنشاء منظومة إدارة مخاطر متكاملة من أجل إدارة المخاطر وإدارة الأسواق لحل مشكلات المصنعين والمصدرين.

وقال: "حاليا نفرج عن 50 رسالة بنظام الفحص المستندي فقط وفق القرار 284 من وزارة التجارة".

من جانبها، قالت بهية نظيم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن أزمة الدولار مؤقتة وسيتم اجتيازها خاصة أن المنتج المصري ذات جودة أفضل ولدينا أسواق كبرى تستورد من مصر ومنها الأسواق العربية.