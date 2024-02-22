الرقابة على الصادرات والواردات: الملابس الجاهزة تمثل 7% من إجمالي الصادرات

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن حجم الصادرات الملابس الجاهزة مثل 7% من اجمالى الصادرات المصرية خلال العام الماضي.

 

وقال النجار -خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج- إن حجم الصادرات بلغ 2.437 مليار دولار خلال 2023، منوها بأن تصنيع مستلزمات الإنتاج بمكون محلي مصري يزيد بشكل كبير المنافسة الخارجية نتيجة توفير منتجات مصرية بأسعار تنافسية، وأن أكبر الشركاء التجاريين في قطاع الملابس هى دول تربطنا معها اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات بجمارك أقل.

وأشار إلى أنه جاري دراسة إنشاء منظومة إدارة مخاطر متكاملة من أجل إدارة المخاطر وإدارة الأسواق لحل مشكلات المصنعين والمصدرين.

وقال: "حاليا نفرج عن 50 رسالة بنظام الفحص المستندي فقط وفق القرار 284 من وزارة التجارة".

من جانبها، قالت بهية نظيم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن أزمة الدولار مؤقتة وسيتم اجتيازها خاصة أن المنتج المصري ذات جودة أفضل ولدينا أسواق كبرى تستورد من مصر ومنها الأسواق العربية.

 

الملأ قرار اتفاقيات نعي رسالة انتاج رئيس هيئة المنتج المصري شرك الملابس الجاهزة اتحاد الصناعات التجارة تجاري خلال العام الماضي خارجية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة دوري أبطال أسيا بث مباشر مجانا جاري الآن (1-3).. مباراة الهلال وسباهان اصفهان في دوري أبطال أسيا 2024

الهلال ضد سباهان مباشر الآن (1-3).. مشاهدة مباراة الهلال ضد سباهان اصفهان بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أسيا 2024

شاهد بالبث المباشر الهلال جاري الآن(1-3).. مشاهدة الهلال × سباهان اصفهان Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس"| دوري أبطال أسيا 2024

"أضبط ترددك".. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا (قناة مجانية)

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

جارية الآن (3-1) بدون تقطيع مباشر Al hilal يلا شوت الشوط الثاني.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

جارية (3-1) بث مباشر الهلال السعودي بدون تقطيع الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الهلال وسباهان أصفهان دور الـ 16 دوري أبطال آسيا

عاجل.. الإسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة