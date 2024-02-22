بعثة الزمالك تصل الجزائر استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مدينة عنابة الجزائرية، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

بعثة الزمالك تصل الجزائر استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية 

وكانت بعثة الزمالك غادرت مطار القاهرة مساء اليوم، في رحلة استغرقت نحو 3 ساعات ونصف على متن طائرة خاصة.

ويترأس بعثة الفريق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

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الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

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تفاصيل جلسة حسين لبيب مع لاعبي الزمالك قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.
 

الجزائر الزمالك أبو سليم محمد عواد الكونفدرالية
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