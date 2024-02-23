توقيت شهر رمضان في السودان.. اعرف موعد شهر رمضان 1445 بالسودان، يثير الكثيرون حول العالم، بما في ذلك دولة السودان الشقيقة، اهتمامًا بمعرفة موعد أول يوم لشهر رمضان الكريم لعام 2024.

يعد شهر رمضان من أجمل الأوقات في العام، ويتطلع الناس إلى بدايته بفارغ الصبر ومن ذلك، سنقدم لكم في الأسطر القادمة معلومات حول موعد بداية رمضان في السودان.

موعد أول يوم رمضان السودان 2024

يترقب جميع الناس حول العالم موعد حاول هذا الشهر الفضيل، ويقومون بعمل أتم الاستعدادات من أجل اغتنام هذا الشهر الكريم والقيام بعمل كل الأعمال الخيرية الروحانية التي تقرب العبد من ربه، كما يختلف موعد اول يوم رمضان في البلدان عن بعضها البعض، ففي دولة السودان سيبدأ فيها شهر رمضان الكريم في يوم السبت الموافق 9 من مارس، وحتى مساء يوم الاثنين الموافق 8 من أبريل.

تقوم البحوث الفلكية بالتنبؤ بموعد أول يوم رمضان في جميع البلدان العربية والغير عربية، ولكن لا يتم التأكيد على تلك المواعيد إلا من خلال القيام بعمل رؤية شرعية من قبل علماء الدين في كل دولة، وهذا يكون في يوم 29 من شهر شعبان، ويختلف موعد الإفطار في كل يوم من أيام الشهر الكريم عن اليوم الذي يليه، كما أنها تختلف من محافظة لأخرى، بموعد صلاة المغرب يختلف من مكان لآخر.

عادات السودانيين في الشهر الكريم

يقوم السودانيين بعمل بعض الطقوس الخاصة بشهر رمضان الكريم، مثل القيام بتعليق الزينة، وشراء الفوانيس وتزيين المنزل وتجهيزه بكل شيء، ويقوم الأهالي بدعوة بعضهم البعض لتناول الأفكار والذهاب للتنزه، أو حتى للقيام ببعض العبادات مثل الصلاة أو القيام بفعل أي شيء روحاني رقابهم من الله عز وجل.

يستغل الناس هذا الشهر الكريم في تغيير بعض العادات الخاصة بهم العادات أفضل، مثل المحافظة على إقامة الصلاة في وقتها، وصيام شهر رمضان الكريم يعلم الإنسان الصبر وضبط النفس، كما أنها تجعل الناس تشعر بجمع الفقراء والمساكين، وحثهم على الصدقات ودفع الزكاة، كما أن البعض يفضل أن يقوموا بعمل مناسك العمرة في هذا الشهر المبارك، وهذا للتقرب من الله عز وجل.