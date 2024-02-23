"اللهم سخر لي كل رزقي واعصمني".. ادعية ليلة النصف من شعبان للزرق بالاطفال

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اللهم سخر لي كل رزقي
"اللهم سخر لي كل رزقي واعصمني".. ادعية ليلة النصف من شعبان

"اللهم سخر لي كل رزقي واعصمني".. ادعية ليلة النصف من شعبان للزرق بالاطفال، مؤخرًا، زاد البحث بشكل كبير بين المسلمين عن الأدعية التي يمكن قولها في ليلة النصف من شهر شعبان، خاصةً للزرق بالأطفال. يُعتبر شهر شعبان فرصة لرفع الأعمال لله عز وجل، وينصح بقراءة الأدعية المُخصصة لهذا اليوم. 

وقد قامت دار الإفتاء المصرية بتوضيح معنى كلمة "الأعمال ترفع"، حيث تعني عرض الأعمال على الله تعالى، سواء كانت أقوالًا أو أفعالًا.

يُنصح المسلمون بالابتعاد عن المعاصي والذنوب والاستعداد لهذا الشهر المبارك، من خلال التدرُّب على الصيام وقيام الليل. تابعونا لمعرفة جميع الأدعية التي يُمكن قولها في ليلة النصف من شعبان لطلب الرزق بالأطفال.

ادعية ليلة النصف من شعبان للزرق بالاطفال

معظم المسلمين يبحثون على دعاء لشهر شعبان وذلك لكثرة الدعاء، وأوضح لكم مجموعة من الأدعية التي يمكنك ترديدها في ليلة نصف شعبان، وهذه الأدعية تتلخص في بعض النقاط الآتية:

  • اللهم سخر لي كل رزقي واعصمني من الحرص والتعب بطلبه، ومن ذلك الخلق ومن شغل الهم.
  • اللهم يسر إلي رزقا حلالا وعجل لي به يا نعم المجيب.
  • اللهم رب العرش العظيم والسبع سماوات اغننا عن الفقر وأقض عنا الدين.
  • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الإكرام والجلال يا قاضي الحاجات، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث.
  • اللهم ارزقني رزقا لا تجعل فيه منة علي من أحد، ولا بالآخرة عليه تبعة برحمتك يا أرحم الراحمين.

أدعية خاصة بمنتصف شهر شعبان

بعد أن ازداد البحث بشكل متكرر عبر محركات البحث على أدعية منتصف شعبان، أوضح لكم خلال مجموعة من النقاط بعض الأدعية وهذه الأدعية تتلخص في الآتي:

  • اللهم أغفر لي كل ذنوبي التي تنزل النقم، واغفر لي كل ذنوبي التي تغير النعم.
  • اللهم اغفر لي كل ذنوبي التي تحبس الدعاء، واللهم اغفر لي كل ذنوبي التي تنزل البلاء.
  • اللهم اغفر لي كافة الذنوب التي أذنبتها، وكل خطيئة أخطأتها.
  • اللهم افتح لي كل أبواب فضلك وانزل علي بركاتك وأسكني بحبوحات جناتك.
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