"الفلك الدولي" يعلن عن موعد أول يوم رمضان تونس 2024، شهر رمضان يعد من أحب الشهور إلى قلوب الناس، إذ يُعتبر هذا الشهر ميزان لقيامهم بفريضة الصيام، التي هي من أفضل العبادات في الإسلام وأحبها إلى الله عز وجل.

إن الصيام في رمضان ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو أيضًا امتناع عن كل ما يُغضب الله، يبحث الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أهل تونس، عن موعد حلول هذا الشهر المبارك لذا، سنقوم في الأسطر القادمة بتقديم معلومات حول موعد بداية شهر رمضان في تونس.

موعد أول يوم رمضان تونس 2024

بفعل اختلاف موقع البلدان في جميع أنحاء العالم، تختلف المواقيت وموعد حلول غرة أي شهر من شهور العام، والتي من ضمنهم شهر رمضان المبارك، فقد يبدأ في بلد من البلدان في يوم، ويبدأ في بلدة أخرى في اليوم التالي، لهذا قد تختلف البلدان العربية في مواعيد حلول شهر رمضان الكريم.

على حسب البحوث الفلكية، فشهر رمضان الكريم سيبدأ في دولة تونس في اليوم الموافق9 من مارس، وحتى مساء اليوم الموافق 8 أبريل، ولكن هذا لا يتم تأكيده إلا بعد الرؤية الشرعية للهلال من قبل علماء الدين.

أجواء الشهر الكريم في تونس

أجواء شهر رمضان في تونس لها طابع خاص، فهي أجواء تجمع بين العبادة والاهتمام بفعل الخير، والمتعة والسرور، والراحة النفسية التي يشعر بها الإنسان في هذا الشهر الكريم.

يقوم شعب تونس بالاستعداد لهذا الشهر الكريم من خلال تجديد بعض مستلزمات المطبخ، وتعليق الزينة والفوانيس في كل مكان، وتهيئة المنزل للسهر واستقبال الضيوف والأقارب الذين يتم دعوتهم لقضاء اليوم معا، كما يتم تخزين بعض الأطعمة والمكونات من أجل إعداد أشهر الأطباق والمشروبات التي يتم إعدادها في هذا الشهر الكريم.

وسط كل هذه السعادة والسرور، لا ينسى الإنسان الهدف الرئيسي من هذا الشهر الكريم، ألا وهو التقرب من الله عز وجل، فالجميع يقومون بعمل بعض الأعمال الخيرية ويغيرون من عاداتهم إلى الأفضل لنيل رضا الله عز وجل، فالبعض يقوم بحفظ القرآن الكريم، وتوزيع الصدقات والأطعمة على الفقراء، والبعض يتجنب القيام بعمل الأفعال السيئة ابتغاء مرضاة الله عز وجل، وهذا أهم ما يميز هذا الشهر الكريم.