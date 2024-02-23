أسعار النفط تتراجع وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية



تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة الثالث والعشرين من فبراير شباط، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بعدما صرح مسؤولو الفدرالي الأميركي بأن تخفيضات الفائدة يجب أن تؤجل لشهرين إضافيين على الأقل.

وصرح عضو مجلس محافظي الفدرالي الأميركي كريستوفر والر بأنه يتعين على صناع القرار في المركزي تأجيل تخفيضات الفائدة لشهرين آخرين على الأقل لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الأخير في التضخم يعني تعثر التقدم نحو استقرار الأسعار أم أنه مجرد عثرة‭ ‬عابرة على الطريق.

وتجدر الإشارة إلى أن بقاء معدل الفائدة عند مستوى أعلى لمدة أطول يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مما يحد من الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط أمس الخميس وسط استمرار الأعمال العدائية في البحر الأحمر، مع تصعيد الحوثيين هجماتهم بالقرب من اليمن في إطار دعمهم للفلسطينيين في حرب غزة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% إلى 83.32 دولار للبرميل.

كما انخفضت عقود الخام الأميركي 0.5% مسجلًا 78.24 دولار للبرميل.