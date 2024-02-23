تسريبات تكشف عن أجر واكين فينيكس في فيلم Joker 2

تم الكشف قيمة الاجور التي تحصل عليها ابطال الجزء الثاني من فيلم Joker، الذ يطرح ضمن عالم dc السينمائي، ووفق ديلي ميل، كشفت التسريبات عن حصد واكين فينيكس على اجر يقدر بـ 20 مليون دولار عن دوره في الفيلم، فيما حصدت ليدي جاجا على 12 مليون دولار لتجسيدها شخصية هارلي كوين.

والجزء الثاني المنتظر من فيلم جوكر، يعود خلاله واكين فينيكس لدور البطولة، وتنضم له النجمة ليدي جاجا، التي ستجسد شخصية المساعدة الشهيرة لشخصية الجوكر من عالم أفلام dc، والتي تعرف باسم هارلي كوين.

الفيلم من المتوقع أن يطرح للعرض بأسلوب الميوزيكال، لذا اختيرت ليدي جاجا لتجسيد هذا الدور، الذي كانت مارجو روبي، أحدث من قدمه ضمن عالم أفلام dc.

جديد عالم أفلام DC

وكان قد انطلق تصوير مشاهد الموسم الختامي من مسلسل Flash الذي تستوحى أحداثه من القصص المصورة التابعة لعالم dc.

المسلسل من أكثر مسلسلات عالم dc للقصص المصورة استمرارا في العرض، حيث طرح منه حتى الآن ما يصل لـ 9 مواسم منذ بداية عرضه في عام 2014.

تفاصيل عن العمل

وطوال المواسم الـ 9 التي طرحت من مسلسل Flash، شارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين الشباب، من ضمنهم جرانت جستن الذي جسد الشخصية الرئيسية "باري آلين، وكانديس باتون التي جسدت شخصية باسم ايريس ويست، وكارلوس فالديز في دور فيب.

شارك في البطولة أيضا، دانييل بانابيكر في شخصية كلير فورست، وتوم كانفاج في دور هاريسون ويلس، وجيسي مارتن في دور جو ويست، ودانييل نيكول في دور سيسيل هورتن.