أسعار الذهب تتجه لأول مكاسب في 3 أسابيع

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة الثالث والعشرين من فبراير شباط، لكنها تتجه نحو أول ارتفاع أسبوعي في 3 أسابيع، وذلك تزامنًا مع تراجع أداء الدولار.

وقال المحلل لدى ماركس  إدوارد مير في تصريحات نقلتها رويترز إن هناك قدر لا بأس به من الشراء الفعلي، خاصة من جانب البنوك المركزية، وحقيقة أن الدولار لم يتحرك بالفعل يمنح الذهب عنصر دعم أيضًا، مشيرًا إلى أن عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية تساعد أيضا في تقديم بعض الدعم للذهب.

هذا ويتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.

كما يتابع المستثمرون التوترات في الشرق الأوسط، مع إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 2028.5 دولار للأونصة.

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