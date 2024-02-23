وزارة العمل: اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 𝐦𝐨𝐥𝐬𝐚.𝐠𝐨𝐯.𝐢𝐪

عربي ودولي
بوابة الفجر

زادت أهمية البحث عن الرعاية الاجتماعية في الآونة الأخيرة، حيث يشعر الناس بتأخر تقديم الرعاية الاجتماعية لفئات مختلفة، يبحث الكثيرون عن كشوفات اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية على أمل أن يجدوا أسماءهم ضمنها في أي وقت. 

في العراق، تعتبر الرعاية الاجتماعية ذات أهمية كبيرة للمواطنين، حيث تقدم الدعم للفئات الفقيرة والمحدودة الدخل وأيضًا لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة. 

لذلك، فإن الناس يبحثون دائمًا عن التحديثات بشأن توفر الدفعة الأخيرة من الدعم.

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية إرشادات حول كيفية الاستعلام عن كشوفات اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة السابعة والتفاصيل المتعلقة بها.

تشمل كشوفات الرعاية الاجتماعية الفئات التي تستوفي شروط الحصول على الدعم والتي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. تتضمن هذه الشروط أن يكون المتقدم للدعم من الأسر الفقيرة أو المحدودة الدخل، أو أن يكون من زوي الاحتياجات الخاصة.

كما يجب أن يكون المتقدم مواطنًا عراقيًا ومقيمًا في العراق، بالإضافة إلى شروط أخرى محددة من قبل الوزارة.

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يجب على المستفيد من الدعم تقديم المستندات اللازمة لتوثيق حالته، وعندما يتم تأكيد حقه في الدعم، يتم إدراج اسمه في كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

للاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، يمكنك زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واتباع الخطوات التالية:

  1. قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر الرابط التالي: www.molsa.gov.iq.
  2. انقر على قسم "برامج الرعاية الاجتماعية".
  3. حدد الدفعة التي تود الاستعلام عنها، وهي الدفعة السابعة.
  4. أدخل البيانات المطلوبة.
  5. انقر على "تحميل كشوفات الدفعة الجديدة بصيغة PDF".
  6. حمل الكشبمجرد القيام بالخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك تحميل كشوفات الدفعة الجديدة والاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية فيها.

تولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا بتقديم الدعم والرعاية لجميع المواطنين الذين يعانون ظروفًا تمنعهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية ولا تتوفر لهم تشريعات قانونية تلبي هذه الاحتياجات.

لذلك، تعمل الوزارة دائمًا على تقديم برامج الدعم ووضع الشروط اللازمة لتوزيعها في المناطق المستهدفة وتحقيق أهدافها.

واحدة من هذه البرامج هي برنامج الرعاية الاجتماعية، والذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر لمعرفة موعد الدفعة السابعة منه. 

ويقوم الناس بالاستعلام بشكل متكرر عن كشوفات اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

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