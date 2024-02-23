البط البلدي.. سعر الكيلوسعر الكتكوت اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

يتسائل عدد كبير من المواطنين حول سعر كيلو البط البلدي في يوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024، وذلك تزامننًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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 يُلاحظ أن تجارة البط تشمل شراء وبيع البط ومنتجاته، مثل لحومه والبيض والريش. يُمارس الفلاحون والمربون وربات المنازل هذه التجارة لتربية البط وإنتاج أجيال جديدة بمواصفات معينة.

بشكل عام، تتفاوت أسعار البط في مصر يوميًا وفقًا للأوزان والأحجام، حيث تتراوح أسعار البط البلدي بين 100 إلى 110 جنيهًا للكيلوغرام في مستهل التعاملات الصباحية. قد تتغير هذه الأسعار بناءً على الموسم والعرض والطلب.

فيما يخص الأسعار في اليوم الجمعة، فإن أسعار البط البلدي تتراوح بين 120 و120 جنيهًا، بينما وصل سعر البط المسكوفي إلى نحو 95 جنيهًا للكيلو.

كما تُرفق أسعار لكتاكيت البط وأسعار الفراخ في الأسواق المصرية، حيث تشير إلى استقرار الأسعار في هذا السياق.

في البورصة، سجلت أسعار الفراخ نحو 94 جنيهًا للكيلو، بينما تباينت أسعار لحم أمهات الدواجن البيضاء والدواجن البلدي. يظهر أن الأسعار تحمل استقرارًا بشكل عام خلال هذا التاريخ، وقد تختلف وفقًا لظروف السوق والعرض والطلب.

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