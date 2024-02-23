مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت بث مباشر

منافسة أفريقية بين Al Ahly vs Mediama اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، من دور المجموعات، يبحث الجمهور بفارغ الصبر عن موعد، والمباراة وكذلك عن التشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء الحاسم.

يسعى الأهلي لمواصلة التألق والنجاح على الساحة الإفريقية، وذلك من خلال الاستمرار في صدارة مجموعته في دور المجموعات. حيث يتصدر الفريق المصري المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويسعى جاهدًا للحفاظ على هذا الموقف المرموق وتأكيد تفوقه على منافسيه.

وتعتبر مواجهة ميدياما الغاني فرصة مهمة للأهلي لتحقيق الانتصار وتعزيز موقعه في الصدارة، وذلك في ظل التنافس الشديد في البطولة ورغبة الفريق في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، وقد شهدت قرعة دور المجموعات وضع الأهلي في مجموعة صعبة تضم إلى جانبه ميدياما الغاني، بالإضافة إلى شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، مما يجعل مهمة الفريق المصري أكثر تحديًا وإثارة.

وبعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، يسعى الأهلي للحفاظ على هذا اللقب الغالي وإضافته إلى خزائنه مرة أخرى، ولكنه يدرك تحديات الطريق وصعوبة المنافسة في ظل وجود فرق إفريقية قوية تسعى للفوز بالبطولة.

من المؤكد أن جماهير الأهلي تتطلع إلى مواصلة النجاحات وتحقيق الانتصار في مواجهة ميدياما، وسيكون للتحفيز والتشجيع دور كبير في دعم الفريق لتحقيق الهدف المنشود والمضي قدمًا نحو الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا.

الرسمي.. متي موعد مباراة الأهلي اليوم ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 ؟

توفر بوابة الفجر خدمة مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق ميدياما الغاني اليوم الجمعة، في مباراة ضمن دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024. تقام المباراة في استاد "بابا يارا" معقل الفريق الغاني.

سيقام لقاء الأهلي وميدياما الغاني اليوم بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، و5:00 مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت بث مباشر

تعادل النادي الأهلي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة السابقة من دوري أبطال إفريقيا دون أهداف، مما يجعل الأحمر يواصل التصدر في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، المعروفة باسم مجموعة الأهلي، وبينما يحتل فريق ميدياما الغاني المركز الأخير بـ 4 نقاط.

استقبل.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني اليوم في دوري الأبطال

تأتي قنوات بي إن سبورت القطرية كمنصة رائدة لبث المباريات الرياضية، وتوفر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت حيث توفر خدمات البث المباشر لمختلف المسابقات الرياضية التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف). ومن بين هذه المسابقات تأتي بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تشهد مشاركة الفرق القوية والمتنافسة على لقب البطولة.

فيما يتعلق بمباراة اليوم بين الأهلي المصري وميدياما الغاني في إطار دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، فإن قنوات بي إن سبورت ستكون المنصة الحصرية لبث هذه المباراة المهمة مباشرة للجماهير المشتركة لديها في بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية.

وستكون قناة Bein sports 6 هي القناة المخصصة في بث مباشر مباراة الأهلي وميدياما الغاني اليوم، والتي ستقدم تغطية شاملة وحصرية لجميع أحداث المباراة بأعلى جودة ودقة في الصورة والصوت، مما يتيح للمشاهدين متابعة المباراة بكل متعة وتشويق.

تردد قناة Bein sports 6 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة

كيفية مشاهدة مباراة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

يمكن للجمهور العربي، بما في ذلك الجمهور الجزائري، متابعة بث مباشر لمباراة الأهلي وميدياما تويتر من خلال وسائل بديلة. سيتم نقل المباراة عبر تطبيق "تود" أو من خلال خدمة "بي إن كونكت"، ولكن يتطلب من الراغبين في مشاهدة المباراة أن يكونوا مشتركين في أحد هاتين الخدمتين.

نتائج مباريات الأهلي فى دور مجموعات دروي أبطال إفريقيا

مباراة النتيجة الأهلي vs. مدياما الأهلي (3) - مدياما (0) الأهلي vs. يانج أفريكانز الأهلي (1) - يانج أفريكانز (1) الأهلي vs. شباب بلوزداد الأهلي (0) - شباب بلوزداد (0) الأهلي vs. شباب بلوزداد الأهلي (0) - شباب بلوزداد (0)

ما التشكيل المتوقع للأهلي أمام ميدياما؟

عدد من اللاعبين في النادي الأهلي غائبون، مثل مروان عطية الذي تم إيقافه، ومحمد الشناوي الذي يعاني من الإصابة، وكذلك محمود عبد المنعم كهربا الذي حضر حفل زفاف شقيقته. من المتوقع أن يعتمد المدرب مارسيل كولر على التشكيلة التالية لمواجهة ميدياما.

تشكيلة الأهلي أمام ميدياما: 4-3-3

مصطفى شوبير

علي معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

إمام عاشور - عمرو السولية - أكرم توفيق

حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم

ما التشكيل المتوقع لميدياما أمام الأهلي؟

سوف يغيب المهاجم سواه عن فريق ميدياما في مباراة الأهلي بسبب الإصابة، ويتوقع أن يختار المدير الفني إيفانز أدوتي التشكيلة التالية.

تشكيلة ميدياما أمام الأهلي: 4-3-3

فليكس كي

مامادو كمارادين - إيمانويل كودجو - نور الدين عبد الله - كوادوو أمواكو

جيان فيتال أوريغا - بابا عبد الله موسى - مانويل مانتي

ديريك فوردجور - جوشوا أغيمانغ - دانييل لوموتي

الأهلي ضد ميدياما.. المارد الأحمر يتفوق في القيمة التسويقية

يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي تحدّيًا كبيرًا اليوم، الجمعة، حيث يواجه فريق ميدياما الغاني في مباراة مهمة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. تُعتبر هذه المباراة صعبة على الفريق الأحمر الذي واجه عدة صعوبات في رحلة السفر من القاهرة إلى كوماسي.

بدأت المصاعب التي واجهها بعثة الأهلي بتعطّل الطائرة قبل السفر من مطار القاهرة، ممّا أدى إلى تأجيل السفر لمدة ساعتين. وللأسف، تعطّلت الطائرة مجددًا في مطار أكرا بسبب ارتطام مقدمتها بالمعدة المسؤولة عن تزويدها بالوقود، ممّا أدى إلى عدم صلاحيتها للطيران. وتدخّل مسؤولو الأهلي والسافرة المصرية في غانا لحلّ المشكلة وتوفير طائرة جديدة صباح الخميس لنقل البعثة إلى كوماسي.

وتعكس الصعوبات التي واجهها الأهلي في السفر التحديات التي تواجهها الأندية خلال مشاركتها في البطولات القارية، حيث تتطلب الرحلات الطويلة والمسافات الكبيرة تنظيمًا وتخطيطًا دقيقًا لتجنّب المشاكل وضمان وصول الفريق بأمان وفي الوقت المحدد.

من جانبه، يتوجّه فريق ميدياما بروح معنوية مرتفعة لمواجهة الأهلي، حيث خاض تدريبات قوية استعدادًا للمباراة. وتشجيعًا للاعبيه، رصدت إدارة النادي مكافآت مالية مجزية لتحفيزهم على تحقيق الفوز والتقدم نحو الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.

على الجانب الرياضي، يتطلّع الأهلي لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم لمواصلة مسيرته الناجحة في البطولة والحفاظ على صدارة المجموعة. كما يسعى الفريق لتجاوز التحديات التي واجهها في رحلة السفر وتركيز اللاعبين على أداءهم في الملعب.