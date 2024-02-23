مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا

يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا.. كورة لايف

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مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا.. كورة لايف،مساء اليوم الجمعة، يتجه الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي إلى مواجهة تحديّة قوية أمام فريق ميدياما الغاني، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فريق الأهلي يستعد لمواجهة فريق ميدياما الغاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام المباراة في استاد TNA بارك في مدينة كوماسي الغانية، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وفيما يتصدّر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، حقّق فوزًا وحيدًا وتعادل في 3 مباريات، حيث سجل 4 أهداف واستقبل هدفًا، يستعد فريق ميدياما الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة، لمواجهة صعبة بعدما لعب 4 مباريات، حيث فاز في لقاء واحد، وتعادل في آخر، وخسر مباراتين، سجل خلالها 3 أهداف واستقبل 8 أهداف.

مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما

ستستعد الفرقة الأولى لكرة القدم في نادي الأهلي لمواجهة مثيرة وصعبة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستزور أرضية فريق ميدياما الغاني وتسعى للفوز وتحقيق الصدارة في مجموعتها الصعبة.

مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة، التي تضم كل من فرق "شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني". تمكن المارد الأحمر من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة، لكنه تعادل في الجولات الثانية والثالثة أمام يانج أفريكانز وشباب بلوزداد على التوالي.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل صدام ميدياما

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا قبل مباراة ميدياما، على النحو التالي:

1- الأهلي 6 نقاط.

3- شباب بلوزداد الجزائري 5 نقاط.

3- ياجج أفريكانز التنزاني 4 نقاط.

4- ميدياما الغاني 4 نقاط.

ما هو موعد مباراة الأهلي اليوم ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 ؟

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق ميدياما الغاني، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ 5 من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024، ويستضيف أحداث مباراة الأهلي وميدياما اليوم ملعب "بابا يارا" معقل الفريق الغاني.

ويكون موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

تشكيل الأهلي أمام ميدياما 

ينتظر أن يكون تشكيل الأهلي اليوم، لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على النحو التالي:

حراسة المرمى

مصطفى شوبير

خط الدفاع

محمد هاني

محمد عبد المنعم

ياسر إبراهيم

علي معلول

خط الوسط

أكرم توفيق

عمرو السولية

إمام عاشور

خط الهجوم

رضا سليم

وسام أبو علي

حسين الشحات

 

 

 

 

 

رحلة الاهلي من القاهرة إلى مدياما وتعثرات الطائرة

بعد تعرض الطائرة التي تحمل بعثة الأهلي من القاهرة إلى غانا لظروف فنية، استطاعت المبادرة السريعة من إدارة النادي بتأمين رحلة جديدة لنقل البعثة من مدينة أكرا إلى مدينة كوماسي حيث تُقام المباراة.

بينما يقوم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بالعمل على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا للمواجهة المهمة ضد فريق ميدياما الغاني. يسعى كولر للحفاظ على تركيز اللاعبين وتفادي حالة التشتت بعد الظروف الصعبة التي مروا بها.

تم خلال التدريبات الأخيرة، تحفيظ اللاعبين بالجمل الفنية والخطط التكتيكية المراد تطبيقها في المباراة، بهدف تحقيق الفوز والمحافظة على آمال الفريق في التأهل للدور المقبل من البطولة. وعُقِدَت محاضرة خاصة باللاعبين من قبل كولر، يتناول فيها الأمور الفنية المهمة ويشرح الأدوار المتوقعة لكل لاعب في المباراة بناءً على دراسة المدرب ومعاونيه لأداء فريق ميدياما واستراتيجيته في المباريات السابقة.

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