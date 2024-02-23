الزمالك يدرس صرف جزء من رواتب الأجانب بالجنيه المصري

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن قرار مرتقب  من مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بشأن رواتب الأجانب خلال الفترة المقبلة.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع عبر "قناة الشمس"، إن  مجلس إدارة نادى الزمالك يدرس التعامل بالجنيه المصري مع  أى لاعب محترف فى الفترة المقبلة، لجميع الألعاب الجماعية، وإلغاء التعامل بالدولار الأمريكى، فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها النادى بالإضافة إلى الوضع الاقتصادى بصورة عامة

وأوضح، أن التفاوض مع اللاعبين الأجانب سيكون من خلال تحديد القيمة بالدولار لكن صرف الرواتب سيكون بالجنيه، حتى يكون هناك واقعية فى تسعير اللاعبين وتحديد قيمة رواتبهم.

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أبو سليم الليبي: نعاني من 3 غيابات هامة.. وجاهزون لمواجهة الزمالك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة أبو سليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد 19 مايو 1956بمدينة عنابة الجزائرية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.
 

محمد عواد محمد صبحي حمزة المثولي عبد الناصر زيدان حسين لبيب
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