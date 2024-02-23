يفاوض نفسه.. تعليق صادم من رئيس الموساد السابق بشأن وثيقة نتنياهو للأسرى

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

وجه أفرايم هاليفي رئيس الموساد السابق، اليوم الجمعة، انتقادات لاذعه إلى خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لليوم التالي للحرب في غزة، قائلا: إن "إسرائيل تتفاوض مع نفسها".

وغرد أفرايم هاليفي على منصة "إكس" جاء فيها، أن هناك تناقضا واضحا في وثيقة نتنياهو حول مع من ينبغي التفاوض حول مستقبل غزة ما بعد الحرب على حماس.

وأوضح رئيس الموساد السابق، أن الوثيقة التي قدمها نتنياهو تقضي بعدم وجود أو تمثيل للفلسطينيين، ولكن في الوقت نفسه أشار إلى أن التسوية يجب أن يتم التوصل إليها من خلال مفاوضات بين الطرفين.

وبحسب الوثيقة، تنص مقترحات نتنياهو على بند بخصوص الدولة الفلسطينية، حيث ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الشعب الفلسطيني.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن "مثل هذا الترتيب لن يتم التوصل إليه إلا من خلال المفاوضات المباشرة"، مشيرا إلى أن إسرائيل ستسيطر على أمن المنطقة الواقعة غرب الأردن بأكملها، بما في ذلك غلاف غزة.

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