حزب الله يؤكد: مقتل 3 من عناصره إثر ضربة إسرائيلية جنوب لبنان

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد حزب الله، اليوم الجمعة، عن مقتل اثنين من مسعفيه ومقاتلا إثر قصف إسرائيلي، حيث استهدف القصف مركزًا للدفاع المدني التابع للحزب جنوبي لبنان.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد مقاتلين "دخلوا مبنى عسكريا تابعًا لحزب الله" في بلدة بليدا القريبة من الحدود، مضيفا أنه "بعد الرصد تم استنفار طائرات مقاتلة هاجمت المبنى".

وفي بيان، أعلن حزب الله الجمعة، عن تنفيذه "هجوما جويا بمسيّرتين على مقر قيادة تابع للجيش الإسرائيلي في كريات شمونة، ردا على الضربات الإسرائيلية الأخيرة".

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