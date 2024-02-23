"أسعار تبدأ بـ150 جنية" تعرف على أسعار ومكونات شنط رمضان 2024، قريبًا، سيبدأ شهر رمضان، الشهر المبارك الذي ننتظره بشغف ولهذا تزداد الجهود الخيرية في هذا الوقت، مثل توزيع شنط رمضان على المحتاجين.

ومن المتعارف علية أن أسعار الشنط الرمضانية تختلف وتتنوع حسب محتواها، وسيتم توضيح هذه النقاط فيما يلي.

شنطة رمضان

بشكل عام، نرى أنه تأتي شنط رمضان ماركات متنوعة وتختلف أسعارها باختلاف مكوناتها مثل ما يلي:

شنطه رمضان في أولاد العثيم

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية سعر شنطة رمضان أولاد العثيم يصل سعر الشنطة إلى 155 جنيها، ويوجد بداخلها العناصر والمكونات التالية:

900 جرام أرز.

زجاجة زيت واحدة سعة 600 مل.

كيلو واحد سكر.

علبة مكرونة 300 جرام.

كيس صلصة 35 جرام.

شاي العروسة 40 جرام.

ملح 225 جرام.

علبة تمر 400 جرام.

شنطة رمضان في راية ماركت

تتابع بوابة الفجر الإلكترونية سعر شنطة رمضان في الراية ماركت فيبلغ سعرها 190 جنيهًا للشنطة الرمضانية المكونة من الآتي:

900 جرام في كيس أرز.

كيسان من المكرونة، يحتوي كل منهما على 275 جرامًا.

كيس صلصة 35 جرام.

بالإضافة إلى كيلو واحد من السكر.

كما يتم تضمين كيسين من الملح 200 جرام.

كيس الفول 250 جرامًا.

شنطة رمضان في أولاد رجب

تنقل بوابة الفجر الإلكترونية سعر شنطة رمضان في أولاد رجب إلى 170 جنيهًا في أولاد رجب، ومحتوياتها تتكون من الآتي:

كيلو سكر واحد.

350 جرام سمن.

كيلو من الأرز.

135 جرام جرامًا من الصلصة.

باكو شاي العروسة 400 جرام.

بالإضافة إلى كيس مكرونة 350 جرام.

شنطة رمضان فى خير زمان

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية سعر شنطة رمضان من خير زمان، فهو يبيع شنطة رمضان بسعر 250 جنيهًا، والتي تحتوي بداخلها على العناصر التالية:

700 جرام في زجاجة زيت.

كيلو سكر واحد.

350 جرام سمن في علبة.

500 جرام من الملح في كيس واحد.

كيلو من الأرز.

350 جرام من المعكرونة.

40 جرام من الشاي.

صلصة 280 جرامًا.

شنطة رمضان في بنده مصر

ترصد بوابة الفجر الإلكترونية سعر شنطة رمضان بنده مصر فكانت لا بد أن تشارك في هذا الحدث الكبير، فإن الحقيبة الرمضانية تأتي بالمحتويات التالية وسعرها 200 جنيه مصري: