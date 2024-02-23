عاجل| أسعار الذهب في مصر.. المستثمرون يتكبدون خسائر فادحة ويسارعون بالبيع

تكبد المستثمرون في الذهب خسائر قوية على مدرا الساعتين الماضيين بعد إعلان رئيس الوزراء عن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الضخمة والتى بموجبها سيتم حل أزمة العملة الصعبة بالبلاد والتى كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب على مدار الشهور الماضية.

أسعار الذهب تخسر 100 جنيها بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة :

وخسر جرام الذهب 100 جنيها خلال الساعتين الماضيين، حيث هبط سعر عيار الذهب 21 إلى مستويات 3330 جنيه بدلا من 3430 جنيها الذي كان قد استهل الدولات عندها بداية تعاملات اليوم.

كما تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3800 جنيها، وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى مستويات 2854 جنيها، وتراجع سعر الحنيه الذهب إلى 26640 جنيها.

جاء تراجع الذهب بالتزام مه هبوط أسعار الدولار بالسوق السوداء تتراوح بين 55 و56 جنيها؛ بعدما كان ارتفع عند تلك المستويات ليصل إلى 60 جنيها ويستقر عندها طوال الاسبوعيين الماضيين.

35 مليار دولار خلال شهرين :

وأكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، ان الحصول علة تلك السيولة الدولاريه العاجلة من مشروع رأس الحكمة سوف يساعد الحكومة في القضاء على السوق السوداء والحفاظ على سعر صرف مستقر للدولار، وخفض مستويات التضخم.

وقال مدبولي، خلال تصريحات صحفية على هامش الكشف تفاصيل الصفقة بالعاصمة الإدارية، إن الاتفاق المالي سوف يقسم على دفعتين خلال الأسبوع الجاري تحصل مصر على إجمالي 15 مليار دولار موزعة بقيمة 10 مليار دولار سيولة أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى تنازل حكومة أبو ظبي عن جزء من ودائعها ليد البنك المركزي المقدرة بقيمة 5 مليار دولار.

وأضاف أن الدفعة الثانية يتضمن مبلغ 20 مليار دولار، منهم 14 مليار دولار سيولة مباشرة بالإضافة إلى جزء متبقي من التنازل عن الودائع بقيمة 6 مليار دولار