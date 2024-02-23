الرئاسة الفلسطينية: غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين

قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ردا على خطة نتنياهو لليوم التالي بعد الحرب على غزة، إن "غزة لن تكون إلا جزء من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضاف أبو ردينة، أن "أي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة".

وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، قائلا: "إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد أبو ردينة أن "ما يطرحه نتنياهو من خطط الهدف منها هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم لمجلس الحرب، أمس الخميس، خطته لليوم التالي بعد الحرب في غزة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد جاء في وثيقة المقترح عدد من القضايا أهمها ما يتعلق بالمجال الأمني، حيث ستحافظ إسرائيل، حسب الوثيقة، على حرية العمل في قطاع غزة بأكمله دون حد زمني وستقيم منطقة أمنية في المنطقة المتاخمة لإسرائيل داخل قطاع غزة ما دام توجد حاجة أمنية لذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، ثمة شروط مباشرة يجب أن تتحقق مع نهاية الحرب، أهمها تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية الحكومية لحماس والجهاد وإعادة الأسرى؛ ومنع التهديد من قطاع غزة مع مرور الوقت، ونزع سلاح قطاع غزة بالكامل، أن إعادة الإعمار لن تكون قبل ذلك وأيضا بعد "اجتثاث التطرف".