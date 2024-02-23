زيلينسكي يدعو الكونجرس لتمرير حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، الكونجرس الأمريكي لتمريرحزمة المساعدات الإضافية إلى أوكرانيا، قائلًا: إن "التقاعس عن القيام بذلك سيكلّف الأوكرانيين أرواحهم".

وعرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، الموافقة على تمرير حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا، وقد وجّه زيلينسكي نداءه خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» المفضلة لدى المحافظين الأمريكيين.

وقال زيلينسكي لمذيع قناة «فوكس نيوز»، بريت باير، خلال مقابلة بالقرب من خط المواجهة في أوكرانيا: «هل ستنجو أوكرانيا من دون دعم (الكونجرس)؟ بالطبع. لكن ليس جميعنا».

وحذّر الزعيم الأوكراني أيضًا، من أن ثمن مساعدة كييف الآن أقل بكثير من التكلفة المحتملة لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقًا إذا انتصر في أوكرانيا.

وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات، وهي تُعد أكبر مانح لكييف على الإطلاق، ولكن التمويل الحالي نفد، بينما حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس النواب يماطلون في تمرير حزمة المساعدات الجديدة.

ويعارض ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل في الانتخابات الرئاسية، في نوفمبر المقبل، مساعدة كييف، واستخدم نفوذه مؤخرًا لعرقلة مشروع قانون أمريكي لإصلاح قوانين الحدود والهجرة كان سيتيح مقايضة بين الديمقراطيين والجمهوريين بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.

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