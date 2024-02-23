المجلس الأوروبي يرحب باعتماد الحزمة الـ13 للعقوبات ضد روسيا

عبرت المفوضية الأوروبية، مساء اليوم الجمعة، عن ترحيبها باعتماد المجلس الأوروبي الحزمة الـ13 من العقوبات ضد روسيا.

وقالت المفوضية، "إنه بعد مرور عامين على حرب روسيا على أوكرانيا، يظل دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وشعبها قويا كما كان دائما.. أوروبا موحدة ومصممة على مواصلة الدفاع عن قيمها ومبادئها التأسيسية".

وبحسب البيان، تركز هذه الحزمة على زيادة تقييد وصول روسيا إلى التكنولوجيات العسكرية، مثل الطائرات دون طيار، وعلى إدراج شركات وأفراد إضافيين يشاركون في المجهود الحربي الروسي.

وأضاف "مع هذه الحزمة الجديدة، وصل عدد الأفراد المدرجين في القائمة إلى أكثر من 2000، وهو ما يوجه ضربة قوية لأولئك الذين يمكّنون روسيا من شن حرب غير قانونية ضد أوكرانيا".

وأشارت المفوضية إلى أن التنفيذ الكامل للعقوبات يعد أمرًا بالغ الأهمية، لحرمان موسكو من الإيرادات والسلع والتكنولوجيا التي تحتاجها لتغذية حربها.

وستواصل المفوضية دعم الدول الأعضاء لضمان التنفيذ الفعال للتدابير، فضلا عن العمل بشكل وثيق مع دول ثالثة للتعامل مع محاولات التحايل الروسية.