وزارة فلسطينية تطلق تحذيرا جديدا في قطاع غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

وجه وزارة الدفاع المدني الفلسطينية في قطاع غزة، التحذيرات من مخاطر تفاقم المأساة الإنسانية إثر استمرار القصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى المجاعة التي باتت تهدد حياة مئات الآلاف.

وقال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، إن "استمرار منع الجيش الإسرائيلي إدخال المواد الغذائية الأساسية والعلاجية يهدد حياة أكثر من 700 ألف مواطن بالموت في كل لحظة".

وأوضح بصل، في تصريح صحفية، أن معاناة المواطنين في غزة والشمال تحديدا تتفاقم يوميًا، مشيرا إلى أن "عشرات الآلاف ينتظرون الموت إما بسبب الجوع أو الاستهداف الإسرائيلي، في ظل صمت دولي مريب أمام هذه المعاناة والقتل اليومي".

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني في شمال غزة متوقفة عن العمل تمامًا منذ أكثر من شهرين، في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتواصل والمتعمد، الذي طال طواقمها ومقارها، لافتا إلى أن مئات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض؛ بسبب عدم وجود معدات خاصة لإتمام عمليات الإنقاذ.

الجيش الإسرائيلى الدفاع المدنى اسرائيل تحذيرات المواد الغذائية الدفاع المدني الفلسطيني معاناة المواطنين القصف الاسرائيلى معاناة المواطن الاستهداف الإسرائيلي قصف الإسرائيلي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"نتيجة مباراة الأهلي".. الأحمر يفوز خارج الديار على ميدياما ويضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يقتنص فوزًا هامًا على ميدياما خارج الديار ويضع قدم في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يؤكد صدارته على ترتيب المجموعة ويفوز على ميدياما بهدف نظيف في عقر داره

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت اليوم Ahly بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا

كواليس "ضرب نار".. ماذا حدث اليوم في مباراة الأهلي وميدياما ببطولة دوري أبطال أفريقيا (التفاصيل الكاملة وملخص اللقاء)

الأهلي يُحقق فوزًا صعبًا بهدفٍ وحيد على ميدياما اليوم 23-2-2023

"نتيجة الأهلي وميدياما".. النسر الأحمر يضع قدمًا في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا

القلعة الحمراء تُواصل انتصاراتها وتُسجل فوزًا غاليًا على ميدياما.. ملخص مباراة الأهلي وميدياما