وزارة فلسطينية تطلق تحذيرا جديدا في قطاع غزة

وجه وزارة الدفاع المدني الفلسطينية في قطاع غزة، التحذيرات من مخاطر تفاقم المأساة الإنسانية إثر استمرار القصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى المجاعة التي باتت تهدد حياة مئات الآلاف.

وقال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، إن "استمرار منع الجيش الإسرائيلي إدخال المواد الغذائية الأساسية والعلاجية يهدد حياة أكثر من 700 ألف مواطن بالموت في كل لحظة".

وأوضح بصل، في تصريح صحفية، أن معاناة المواطنين في غزة والشمال تحديدا تتفاقم يوميًا، مشيرا إلى أن "عشرات الآلاف ينتظرون الموت إما بسبب الجوع أو الاستهداف الإسرائيلي، في ظل صمت دولي مريب أمام هذه المعاناة والقتل اليومي".

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني في شمال غزة متوقفة عن العمل تمامًا منذ أكثر من شهرين، في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتواصل والمتعمد، الذي طال طواقمها ومقارها، لافتا إلى أن مئات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض؛ بسبب عدم وجود معدات خاصة لإتمام عمليات الإنقاذ.