أولمرت: عصابة نتنياهو تسعي لتطهير الضفة من الفلسطينيين

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

أكد إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الجمعة، أن الهدف النهائي لما وصفه بـ "عصابة نتنياهو" هو تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين.

وأضاف أولمرت، أن قطاع غزة مجرد خطوة في مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لتطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين وتفريغ المسجد الأقصى من المسلمين وضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أن الهدف الأسمى للثنائي اليميني المتطرف، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ليس احتلال قطاع غزة.

وأوضح أنه "حتى الاستيطان في أنحاء قطاع غزة المدمر ليس هو الهدف النهائي لمجموعة من المهلوسين الذين استولوا على السلطة في إسرائيل".

وأشار رئيس الوزراء السابق إلى أن هذا الهدف لن يتحقق من دون صراع عنيف للغاية وكارثي يؤدي إلى حرب شاملة أو "أرماغيدون"، حسب قوله.

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