تونس.. "العليا للانتخابات": إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية 27 فبراير

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الجمعة، بأنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المجالس المحلية يوم 27 فبراير الجاري.

وجاءت تصريحات بوعسكر على هامش اليوم الإعلامي مع أعضاء المجالس المحلية حول استكمال مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم بولاية قفصة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

وأضاف بوعسكر أنه فور إعلان النتائج سيتم في غضون 8 أيام دعوة أعضاء المجالس المحلية من قبل الولاة لتنصيب المجالس المحلية وسيترأس الجلسة الافتتاحية العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بكل مجلس محلي، والذي سيترأس بدوره المجلس بصفة وقتية لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم تدوين محضر جلسة عملية التنصيب ليقع على إثرها في غضون 24 ساعة إجراء القرعة الخاصة بتمثيل المجالس المحلية في المجلس الوطني للجهات.

العليا للانتخابات المجالس المحلية المجلس الوطني الهيئة العليا الجلسة الافتتاحية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية انتخابات المجالس المحلية
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

"نتيجة مباراة الأهلي".. الأحمر يفوز خارج الديار على ميدياما ويضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يقتنص فوزًا هامًا على ميدياما خارج الديار ويضع قدم في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت اليوم Ahly بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا

كواليس "ضرب نار".. ماذا حدث اليوم في مباراة الأهلي وميدياما ببطولة دوري أبطال أفريقيا (التفاصيل الكاملة وملخص اللقاء)

الأهلي يؤكد صدارته على ترتيب المجموعة ويفوز على ميدياما بهدف نظيف في عقر داره

الأهلي يُحقق فوزًا صعبًا بهدفٍ وحيد على ميدياما اليوم 23-2-2023

"نتيجة الأهلي وميدياما".. النسر الأحمر يضع قدمًا في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا

القلعة الحمراء تُواصل انتصاراتها وتُسجل فوزًا غاليًا على ميدياما.. ملخص مباراة الأهلي وميدياما