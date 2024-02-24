عاجل| دولار السوق السوداء يتراجع إلى 40 جنيهًا.. الانهيار يبدأ

شهدت أسعار الدولار بالسوق السوداء تراجعات قوية خلال تعاملات اليوم السبت 24 فبراير 2024، مع توقعات بزيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة على الاقتصاد المصري من خلال صفقة رأس الحكمة، ما يجعل الحكومة تتخلي عن سياسية تحرير سعر الصرف.

وسجل سعر دولار السوق السوداء تراجعت اليوم من مستويات 55 إلى 65 جنيها ليصل إلى مستويات تتراوح بين 52 و40 جنيها، وسط توقعات بأن يكون دخل السوق السوداء في بدأ الانهيار.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أعلن الامس عن توقيع اتفاقية استثمارية هي الأكبر في تاريخ مصر، تشمل عقد تطوير منطقة راس الحكمة بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبي القابضة “ ADQ”.

ويموجب الصفقة الجديدة سوف تحصل الحكومة المصرية على سيولة دولارية بقيمة 24 مليار دولار بالاضافة إلى شطب ديون خارجية بقيمة 11 مليار دولار.

وبحسب مدبولي سوف تساعد تلك الصفقة مصر في توفير سيولة دولارية عاجلة تساعدها في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، والسيطرة على ارتفاع مستويات التضخم وتحقيق استقرار الاسعار.

وكشف بنك جولدن مان ساكس، أن صفقة رأس الحكمة سوف تساعد مصر على سد الفجوة ادولارية خلال الأربع سنوات القادمة.

وأدت توقيع صفقة رأس الحكمة إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحسن النظرة المستقبلية لقينة الجنيه أمام الدولار، حيث ارتفع أسعار السندات المصرية بالخارج، كما تراجعت العقود الأجلة للدولار مقابل الجنيه إلى 57 جنيها، وسط توقعات بتخلي البنك المركزي عن تعويم الجنيه.