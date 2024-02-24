خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس إستونيا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

السعودية
بوابة الفجر

أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم السبت، برقية تهنئة لرئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس؛ وذلك بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لكاريس، ولحكومة وشعب جمهورية إستونيا الصديق، أطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لكاريس، ولحكومة وشعب جمهورية إستونيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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