دعاء ليلة النصف من شعبان.. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين

أفضل الأدعية المستجابة والأعمال المُستحبة

شهدت محركات البحث الكثير من عمليات الدخول لمعرفة أفضل دعاء ليلة النصف من شعبان لهذا الشهر الثامن الهجري الذي يغفل عنه الكثيرون حيث كان النبي صل الله عليه وسلم يصوم أكثره فقل صلوات الله وسلامه عليه في فضل هذه الأيام ” ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم” وسنعرض لكم من خلال بوابة الفجر أجمل ما يستحب قولة في تلك السويعات المباركة.

موعد ليلة النصف من شعبان

العبد يتقرب من الله في جميع الأيام المفترجة من خلال الدعاء والصلاة والصوم ومن أفضل الأيام المفترجة هي ليلة النصف من شعبان، ومن المقرر أن تكون يوم السبت القادم الموافق 24 فبراير 2024 التي تكون بدايتها من مغرب يوم 14 شعبان حتى فجر يوم 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير 2024، ويقوم المسلمين فيه بالتقرب إلى الله بالأدعية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفراءة القرآن الكريم.

دعاء ليلة النصف من شعبان 1445

ورد عن الرسول –صل الله عليه وسلم- في ليلة النصف من شعبان العديد من الأدعية ومن أهمها كالتالي:

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابًا في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واشفِ مرضانا، وارحم موتانا.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

ربِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

فضل دعاء ليلة النصف من شعبان 1445

ليلة النصف من شعبان لها فضل كبير وعظيم عن الله عز وجل ولها ثواب وأجر كبير يحصل عليه العبد وعن الإمام الشافعي قال عن فضل ليلة النصف من شعبان: «إن الدعاء يستجاب في خمس ليالٍ وهم ليلى الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجي وليلة النصف من شعبان».

فضل دعاء ليلة النصف من شعبان

وعن الرسول –صل الله عليه وسلم- قال عن ليلة النصف من شعبان: « إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا…؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

كما قال النبي –صل الله عليه وسلم- عن فضائل الأدعية في ليلة النصف من شعبان: «لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي العُمْرِ إِلَّا البِرُّ».