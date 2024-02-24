أقوي دعاء في ليلة النصف من شعبان pdf وصيغة دعاء ليلة النصف من شعبان في القراءن والسنة

ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان لفك الكرب وزيادة الرزق وقضاء الحاجة

يعتبر شهر شعبان من أكثر الشهور التي يتقرب بها المسلمين إلى الله بالدعاء والصوم والصلاة، ومع اقتراب موعد النصف من شعبان 2024 الذي يعد عند المسلمين من الأيام التي لها مكانه عظيمة عند الله سبحانه وتعالي، وقد قال الرسول –صل الله عليه وسلم- الكثير من الأدعية بمناسبة النصف من شعبان وغيرها في كل الأوقات، وسوف نتعرف من خلال “بوابة الفجر” على أفضل الأدعية المستجابة من الكتاب والسنة النبوية.

دعاء ليلة النصف من شعبان

بدأ العد التنازلي لاستقبال ليلة من أفضل الأيام وهي ليلة النصف من شعبان والتي تبدأ بعد مغيب يوم السبت الـــ 24 من شهر فبراير الرابع عشر من شهر شعبان، وتواترت الأخبار أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يصوم الأيام البيض الــ 13 والـــ 14 والــــ 15 وأجاز الفقهاء انفراد الصوم بتلك الليلة لفضلها، وفيها تم تحويل قبة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وأطلق اسم “ليلة البراءة ” لهذا السبب، ويسحب الإكثار من دعاء ليلة النصف من شعبان وفيما يلي بعض تلك الأدعية:

اللهم بحق فضل تلك الليلة المباركة آتي نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

ربي إني أعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين.

يا رب يا غافر الذنب وقابل التوبة اقبلني واكتبني من عبادك الصالحين.

ربي تولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت واصرف عنا شر ما قضيت.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا ووالدينا وأبناءنا والمسلمين.

يا رب أجعل هذه الليلة نهاية لكل ذنب وتوبة من كل أثم وبداية لكل الخير.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام أكتبنا من الشاهدين واجعلنا من المجبورين.

ادعية شهر رمضان مفاتيح الجنان

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نومه الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ.

اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ إلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِراءةِ آياتك، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا أجود الأجْوَدينَ.

فضل دعاء ليلة النصف من شعبان 1445

ليلة النصف من شعبان لها فضل كبير وعظيم عن الله عز وجل ولها ثواب وأجر كبير يحصل عليه العبد وعن الإمام الشافعي قال عن فضل ليلة النصف من شعبان: «إن الدعاء يستجاب في خمس ليالٍ وهم ليلى الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجي وليلة النصف من شعبان».

فضل دعاء ليلة النصف من شعبان

وعن الرسول –صل الله عليه وسلم- قال عن ليلة النصف من شعبان: « إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا…؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

كما قال النبي –صل الله عليه وسلم- عن فضائل الأدعية في ليلة النصف من شعبان: «لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي العُمْرِ إِلَّا البِرُّ».