دعاء لاخي في ليلة النصف من شعبان.. اللهم اكتب لأخي السعادة والرزق في جميع خطوات حياته

دعاء للأخ في شهر شعبان 2024

تحل اليوم السبت ليلة النصف من شعبان.. حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن دعاء لاخواتي ليلة النصف من شعبان، ففي هذه الليلة تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وقال مفتى الجمهورية السابق، الدكتور على جمعة، إن في هذه الليلة، كرم الله سبحانه وتعالى نبيه، وذلك من خلال طيب خاطره وحول القبلة، لتقر عينه، وقلبه معلق بمكة، فأحب مكان النبي صلى الله عليه وسلم هي مكة.

فيما ان الدعاء هو خير الطرق التي نطلب بها شيء من الله، مثل دعاء للأخ في شهر شعبان، وما له من فضل عظيم عند الله وأثر كبير على نفس الأخ، فما هي الأدعية التي تقال لتوفيق الأخ والمباركة في رزقه والتي تعني أن يهبه الله الصحة والعافية، من موقع بوابة الفجر سنعرض لكم أكثر الأدعية تميزًا كالتالي.

دعاء لأخي في ليلة النصف من شعبان

1- اللهم أحفظ أخي من كل سوء، وبارك له في حياته، وارزقه السعادة والرضا.

2- اللهم يسر لأخي كل عسير، قر عينه بما ينتظره.

3- اللهم اكتب التوفيق لأخي الغالي، وبارك له في رزقه وزده ياالله.

4- اللهم اني استودعك أخي فأنت الذي لا تضيع عندك الودائع، فأحفظه لي وأطل بعمره.

5- اللهم أرزق أخي أجمل مما يتمنى، وأكثر مما يتوقع فأنت الكريم يارب العالمين.

دعاء لأخي الغالي

1- اللهم لا تحمل أخل ما لا طاقة له به، واعفو عنه، وارزقه السعادة أينما كانت.

2- اللهم وفق أخي في جميع أموره التي يسعى لها، وارزقه من الخير كله عاجله وآجله.

3- اللهم سخر لأخي القلوب واحفظه من كل سوء وأسعده.

4- اللهم افتح لأخي أبواب السعادة والرضا والرزق.

5- أسالك يا الله يا كريم أن تسعد قلب أخي الغالي، وتمحو عنه شقاوته.

دعاء لأخي بالسعادة والرزق

1- اللهم اكتب لأخي السعادة والرزق في جميع خطوات حياته.

2- اللّهم أعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه.

3- اللهم باعد بين أخي وهموم الدنيا، واجعله يارب سعيدًا وراضي.

دعاء لأخي اجمل ادعية للأخ والاخت مكتوبة

دعاء لأخي اجمل ادعية للأخ والاخت مكتوبة؛ جميعنا نرى تلك العبارات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصفة خاصة الفيس بوك والتي تُقال في حق الأخ ومدى أهمية تواجده في هذه حياة أخوته بِصفة خاصة الفتيات منهم واللاتي يؤكدن على الدور الهام الذي يلعبه أخاهم في حياتهم وكونه داعم وسند حقيقي لهن في حياتهن بعد الأب.

اللّهمّ إني أعوذ بعزّتك لا إله إلا أنت أن لا تضل أخي واحفظه بحفظك، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.

اللهم احفظ أخي وقه شر الدنيا ومصائبها وقه شر فواجع الأقدار.

اللّهمّ إن أخي كان مهموم أن تمنحه فرحًا وإن كان سقيم أن تمنحه صحةً وإن كان مكسور أن تمنحه قوةً وإن كن بحاجة فلا تكلهن لسواك وأن تحفظه لمن يحب، وأن تحفظ من يحبّ له.

اللّهمّ مثل ما أضئت الكون بنور شمس هذا اليوم أضئ قلب أخي بنور حبّك ضياء لا ينطفئ وارزقه رزقًا دائمًا لا ينقطع وصحّة يستخدمها في طاعتك وأحبّه وحبّب فيه خلقك وعبادك.

ربّ امنح أخي من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس ما يعيننا على ما تحبه من عبادك؛ من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياته، وسرور نفسه، وشغل وقته، وقرة عينه.

أسألك فرجًا يمحو هم أخي يا رب إني أحببته فيك يا رب وأحفظه عن معاصيك وأجعل له عمر مديد فيما يرضيك يا رب وأكرمه يوم ان يلاقيك يا رب وثبته في الدنيا على دينك وأبعثه في الآخرة من أهل اليمين.

دعاء لأَخي بالسعادة والرزق

وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت أن تفرّج عنّ أخي ما هو فيه وأن تشفيه.

استودعتك ربي مستقبله وأمنياته اللهم يسّر له أموره فعندك

يا الله لن يخيب ظنه، اللهم وفق أخي ولا تحرمه طموحه يارب.

يا الله لن يخيب ظنه، اللهم وفق أخي ولا تحرمه طموحه يارب. اللهم ارزق أخي لحظات مفرحة لم يكن يتوقعها اللهم اسعده بإجابة أمنياته

التي في قلبه يارب اللهم أرح قلبه وسر خاطره وأجعله مطمئن وسعيد يارب

وسخر له من حظوظ الدنيا اجملها واجعله مباركا أينما كان.

التي في قلبه يارب اللهم أرح قلبه وسر خاطره وأجعله مطمئن وسعيد يارب وسخر له من حظوظ الدنيا اجملها واجعله مباركا أينما كان. اللّهم إنه يسكن قلبي فلا تحرمه أن يسكن جنّتك، اللّهمّ اغفر

له خطيئته، وجهله، وإسرافه في أمره، وما أنت أعلم به منّي.

له خطيئته، وجهله، وإسرافه في أمره، وما أنت أعلم به منّي. اللّهمّ يا رحمن يا رحيم يا سميع يا عليم يا غفور يا كريم إني أسألك بعدد من

سجد لك في حرمك المقدس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تطيل

عمر أخي على طاعتك وتحفظه بِحفظك وترحم والديه وأن تحفظ أسرته وأحبته

وأن تبارك له في ماله وعمله وتسعد قلبه وأن تفرج كربه وتيسر أمره، وأن

تغفر ذنبه وتطهر نفسه وأن تبارك سائر أيامه وتوفقه لما تحبّه وترضاه اللّهمّ آمين.

سجد لك في حرمك المقدس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تطيل عمر أخي على طاعتك وتحفظه بِحفظك وترحم والديه وأن تحفظ أسرته وأحبته وأن تبارك له في ماله وعمله وتسعد قلبه وأن تفرج كربه وتيسر أمره، وأن تغفر ذنبه وتطهر نفسه وأن تبارك سائر أيامه وتوفقه لما تحبّه وترضاه اللّهمّ آمين. اللهم أخرج أخي من ظلمات الدهر، وأكرمه بنور الفهم، وافتح عليه بمعرفة

العلم، وحسّن أخلاقه بالحلم، وسهّل له أبواب فضلك، وانشر له من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء للأخ الميت - المتوفي

اللهم ارحم أخي واغفرله وعوضه شبابه في الجنه، اللهم افرش قبره من فراش الجنة، ونور له قبره بنورك يا نور السموات والأرض.

اللهم ارحم أخي رحمة الأبرار واسكنه فسيح الجنان وأظله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

اللهم ارحم أخي وأبدله دارًا خيرًا من داره وجازه بالحسنات إحسانًا وبالسيئات عفوًا وغفرانًا.

اللهم ارحم عزيزًا غاليًا فارق بجسده دنيانا ولم تفارق روحه الطاهرة قلوبنا، اللهم ارحم أخي واغفرله بقدر اشتياقنا له.

اللهم اغفر له وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه إنك خير الراحمين.

اللهم ارحم أخي، اللهم عافه واعفو عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله.

اللهم ارحم أخي واغفرله ووسّع مدخله، اللهم عوّضه في الفردوس الأعلى.

اللهم ارحم أخي عدد ما صلى عبادك وعدد ما رفعت الأيادي لدعائك ورجائك، اللهم اغفر له يا واسع المغفرة وأدخله فسيح جناتك يارب.

اللهمّ إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية، ولرسولك بالشهادة، فاغفر له إنك أنت الغفار.

دعاء للأخ الميت بدخول الجنة

فيما يأتي أدعية مناسبة لدخول الجنة للأخ الميت:

اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود لا إله إلا أنت.

اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وذرية خيرًا من ذريته وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزق أخي نعيمًا في الجنة لا يفنى.

اللهم اجعله من الذين يقال لهم أدخلوها بسلام آمنين.

اللهم اجعله في الفردوس الأعلى مع الشهداء والنبين والصديقين.

اللهمّ أطعمه من الجنة واسقه من الجنة وقل له أدخل من أي باب تشاء.

اللهمّ اسقه من حوض نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم- شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدًا.

اللهمّ أظله تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهمّ بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.

دعاء للأخ في شهر شعبان بالصحة والعافية

سلامة الأخ وصحته تعلو فوق أي شيء آخر، سنعرض لكم بعض من الأدعية التي تقال بهدف تمام الصحة على الأخ، والتي تكون كالتالي:

اللهم إني أسألك الصحة والعافية لأخي فإنه كل ما لدي في هذه الدنيا.

اللهم أطل بعمر أخي واجعل في عمره بركة وأدم عليه صحته.

يارب إن أخي يطيعك ويعبدك، فلا تجعل في صحته همًا يحزننا وبارك لنا فيه.

اللهم إني أحب أخي فلا تريني فيه همًا يحزنني.

اللهم أنت الشافي والمعافي اشفي أخي ولا ترينا فيه شرًا.

اللهم إني أدعوك بقلب خاشع، أن تحفظ أخي وتجعل صحته في أتم صورتها.

اللهم اكتب لأخي الخير والصحة وابعد عنه كل شر يمكن أن يصيبه.

اللهم يسر لأخي خطاه ولا تصيبه بداء إلا وتجعله تفريجًا له وبميزان أعماله وحسناته.

نسأل الله أن يهب كل أخ في هذه الحياة الصحة والعافية وأن يكفيه شر الأيام، ذكرنا في المقال بعض الأدعية الجميلة لإتمام الصحة على الأخ، وبعض لجلب الرزق وتيسير الأمور، ونتمنى أن ينال كل أخ خير هذا الدعاء في حياته وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبوا وأن يهبهم تيسير في أمورهم وأن يطيل أعمارهم بصحة كاملة.

فضل دعاء ليلة النصف من شعبان 1445

ليلة النصف من شعبان لها فضل كبير وعظيم عن الله عز وجل ولها ثواب وأجر كبير يحصل عليه العبد وعن الإمام الشافعي قال عن فضل ليلة النصف من شعبان: «إن الدعاء يستجاب في خمس ليالٍ وهم ليلى الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجي وليلة النصف من شعبان».

فضل دعاء ليلة النصف من شعبان

وعن الرسول –صل الله عليه وسلم- قال عن ليلة النصف من شعبان: « إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا…؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

كما قال النبي –صل الله عليه وسلم- عن فضائل الأدعية في ليلة النصف من شعبان: «لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي العُمْرِ إِلَّا البِرُّ».