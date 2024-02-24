غدًا.. نائب رئيس الإمارات يتوج صانع الأمل الأول في الوطن العربي

عربي ودولي
بوابة الفجر

يتوّج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، غدًا الأحد، صانع الأمل الأول في الوطن العربي، من بين أكثر من 58 ألف ترشيح استقبلتهم النسخة الرابعة من "صناع الأمل" في "كوكا كولا أرينا" في دبي.

وستكون متابعة الحفل الختامي لتتويج أبطال الدورة الرابعة من "صناع الأمل"، متاحة على منصات التواصل الاجتماعي لمبادرة "صناع الأمل".

ويشهد الحفل الختامي حضور نخبة من الشخصيات الإعلامية والإنسانية والثقافية المؤثرة في الوطن العربي، ويقدمه الإعلاميان نيشان ديرهاروتيونيان ومهيرة عبدالعزيز.

ويشارك كل من الفنان حسين الجسمي والفنانة أحلام والفنانة أصالة في فقرات غنائية خلال الحفل، الذي من المتوقع أن يصل عدد حضوره إلى أكثر من 12 ألف شخص.

ويشهد الحفل الختامي مشاركة الدكتور خالد غطاس، الكاتب والخبير في السلوك البشري، حيث يتحدث بأسلوبه غير التقليدي، عن الأمل من منظور علمي.

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