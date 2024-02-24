دعاء خاص لصالح الأولاد في ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شهر شعبان تعتبر من الليالي المباركة التي يُحث فيها المسلمون على الدعاء والاستغفار وتضرع إلى الله بالخير والبركة. ومن بين الأمور التي يُفضل دعاء الله لها في هذه الليلة هي الأولاد، فهم لؤلؤة الحياة وسر السعادة للأهل. إليك دعاءً خاصًا يمكن قراءته لصالح الأولاد في هذه الليلة المباركة:

دعاء خاص لصالح الأولاد في ليلة النصف من شعبان

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اللهم اجعل أولادي في حفظك ورعايتك، وسدّد لهم الخطى على طريق الخير والصلاح، واحرسهم من كل سوء ومكروه. اللهم اجعلهم من الصالحين المخلصين، ومن الذين يخافونك في السراء والضراء، واجعلهم قرة عين لنا وللمسلمين، ومنحهم القوة والقدرة على تحمل المسؤولية وتحقيق النجاح في كل جوانب حياتهم. يا رب العالمين، ارزقنا الصلاح فيهم وفي جميع أبنائنا وبناتنا، واجعلهم سببًا في دخولنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين.

بقراءة هذا الدعاء بإخلاص وتوجيه النية الطيبة لصالح الأولاد في ليلة النصف من شعبان، يُمكن للمسلم أن يستحضر رحمة الله وبركته لهم، وأن يطلب الخير والصلاح لهم في دنياهم وآخرتهم.

دعاء خاص لصالح الأولاد في ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شهر شعبان تعتبر من الليالي المباركة في الإسلام، حيث يُشدد المسلمون على أهمية الدعاء في هذه الليلة المميزة. يُعتقد أن الدعاء في هذه الليلة يحظى بقبول الله ورحمته، وأنه فرصة لتحقيق الأماني وطلب الرزق والبركة.

دعاء خاص لصالح الأولاد في ليلة النصف من شعبان، من الأدعية التي يُحب قراءتها في ليلة النصف من شعبان دعاء الاستغفار والتوبة، ودعاء الرزق والهداية للنفس وللمسلمين جميعًا، وكذلك دعاء السلامة والأمان من البلاء والمصائب.

تكثر القلوب في هذه الليلة بالتضرع والتوجه إلى الله بالدعاء، مؤمنة بقدرته ورحمته وعفوه، في سعيها لنيل الخير والبركة والرحمة في الدنيا والآخرة.