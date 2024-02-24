روسيا: تسليم جثمان أليكسي نافالني لوالدته

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بوابة الفجر

أعلنت كيرا يارميش، المتحدثة باسم زعيم المعارضة الروسي الراحل أليكسي نافالني، اليوم السبت، أن والدة نافالني، الذي توفي في السجن الأسبوع الماضي، تسلمت جثمانه.

وأضافت يارميش، أنها لا تعلم ما إذا كانت السلطات ستسمح بإقامة جنازة "بالطريقة التي تريدها الأسرة، والتي يستحقها أليكسي".

والجمعة، قالت ليودميلا والدة نافالني، إن المحققين يرفضون إخراج جثته من مشرحة في مدينة سالخارد النائية في القطب الشمالي، قبل أن توافق على دفنه دون مراسم جنازة عامة.

وقال مساعدون لنافالني، السبت، إن السلطات هددت بدفنه في المستعمرة العقابية النائية، حيث توفي ما لم توافق عائلته على شروطها.

روسيا زعيم المعارضة أليكسي نافالني تسليم جثمان مراسم جنازة المستعمرة
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