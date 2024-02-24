في عملية نوعية.. السلطات العراق: توقيف 2 من أخطر قيادات داعش بالفلوجة

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم السبت، عن تمكن أجهزة الاستخبارات من توقيف اثنين من أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي، في عملية نوعية استمرت سنوات.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني في العراق، إن العملية جرت خارج البلاد، دون الكشف تفاصيل أخرى بهذا الصدد، مضيفة أن "القوات العراقية اقتادت الموقفين إلى العراق".

وأوضح أن "الإرهابيين هما عصام عبد علي سعيدان المكنى (أبوزيد) إعلامي ما يسمى ولاية الفلوجة، والمتورط بذبح الجندي كاظم الركابي والمسؤول عن إدارة جميع الأنشطة الإعلامية للعصابات الإرهابية في الفلوجة بعد عام 2014، والمتورط بتوثيق الكثير من الجرائم الإرهابية، التي كان أبرزها قتل الجنديين العراقيين مصطفى العذاري وسمير مراد الدلوي".

وتابع أن القيادي الآخر هو الإرهابي بشير عبد علي سعيدان المكنى (أبو أحمد اتصالات) عسكري ما يسمى ولاية الفلوجة والمسؤول عن جميع العمليات الإرهابية التي نفذها داعش في الفلوجة بعد عام 2014، والذي كان يتولى عمليات تأمين وتشفير اتصالات قيادات العصابات الإرهابية".

واجتاحت عناصر داعش أراضي واسعة في سوريا والعراق منذ 2014، وأقامت ما زعمت أنه "دولة خلافة"، واقترفت جرائم مروعة بحق المدنيين.