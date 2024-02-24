البنتاجون: فتح 50 تحقيقًا جنائيًا بشأن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

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بوابة الفجر

أكد روبرت ستورتش المفتش العام في البنتاجون، اليوم، أن المحققين الجنائيين فتحوا أكثر من 50 قضية تتعلق بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا، بما فيها بعض القضايا المتعلقة بمقاولين، ولكنهم لم يثبتوا أي ادعاءات بعد.

وأضاف المفتش العام ستورتش، أن الشركات التي وصلت إلى مراحل مختلقة تحقق في قضايا تشمل "الاحتيال في المشترين، واستبدال المنتجات، والسرقة، والاحتيال أو غير ذلك، وسوء الاستخدام، لم نثبت إيا كم هذه كما ترى على الرغم من أن قد يشمل ذلك في المستقبل".

وتابع ستروتش، أن المدققين كشفوا حتى الآن عن "ضغوط وفجوات" في تقديم المساعدة. وعلى سبيل المثال، كشفت عمليات التدقيق عن بيانات غير كاملة للشحنات المنقولة إلى أوكرانيا عبر بولندا.

وحذر ستورتش أيضا من أنه من المحتمل إجراء المزيد من التحقيقات في إساءة استخدام المعدات الأمريكية أو تحويلها؛ نظرا لكمية وسرعة المعدات المتدفقة إلى أوكرانيا.

ويضم مكتب ستورتش أكثر من 200 شخص يشاركون في الإشراف على أوكرانيا، ويهدف المفتش العام إلى زيادة عدد العاملين داخل أوكرانيا، حيث يوجد 28 من موظفيه، بمن فيهم اثنان في السفارة الأمريكية في كييف.

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