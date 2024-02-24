الشرطة الكندية تفتح تحقيق بعد تعرضها لهجوم إلكتروني واسع

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكدت الشرطة الكندية، أنها تحقق في هجوم إلكتروني واسع النطاق طال شبكاتها وتتصدى له في نفس الوقت.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الفيدرالية ماري إيف بريتون في بيان، إن انتهاكا بهذا الحجم مثير للقلق، مضيفة أن القوة تسيطر بنشاط على الهجوم.

وأطلقت الشرطة تحقيقا جنائيا في هذا الانتهاك وتعهدت "بمحاسبة المسؤولين".

وبمساعدة وكالة التشفير الوطنية الكندية، التي تزود أوتاوا بأمن تكنولوجيا المعلومات واستخبارات الإشارات الأجنبية، قالت الشرطة إنها لا تزال تقوم بتقييم "حجم ونطاق الاختراق الأمني".

وأوضحت بريتون أن "الوضع يتطور بسرعة" مؤكدة عدم تأثير ذلك على الشرطة و"في هذا الوقت، لا توجد تداعيات معروفة على شركاء السلامة والأمن في كندا أو في الخارج".

هجوم الكتروني الشرطة الكندية إلكتروني الشرطة الفيدرالية واسع النطاق الكندية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| نجيب ساويرس عن انخفاض سعر الدولار: "هجايص".. ويكشف موعد الانخفاض الحقيقي للعملة الخضراء

ملخص مباراة الأهلي وميدياما Ahly بدوري أبطال أفريقيا.. حكاية فوز "الشياطين الحمر" في الدقيقة الـ58

"بهدف مقابل لا شئ ".. الاهلي يفوز على ميدياما في مباراة اليوم من دوري ابطال افريقيا 2024

كواليس "ضرب نار".. ماذا حدث اليوم في مباراة الأهلي وميدياما ببطولة دوري أبطال أفريقيا (التفاصيل الكاملة وملخص اللقاء)

عاجل|"سينخفض إلى 2700 جنيه".. الشعبة تكشف الموعد المناسب لشراء الذهب (فيديو)

عاجل - "تحطيم الأسعار الحق خزن".. انخفاض كبير يضرب أسعار اللحوم اليوم "اللحمة رخصت ياج دعان"

دعاء للمتوفي ليلة النصف من شعبان.. اللهمّ أنزلهم منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين

عاجل - "الحق قبل ما يخلص بسرعة".. افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الجيزة.. تخفيضات هائلة على السلع الرمضانية