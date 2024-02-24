مجددًا.. رئيس البرازيل يرفض التراجع عن تشبيه أفعال إسرائيل بالإبادة النازية

عربي ودولي
بوابة الفجر

جدد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم السبت، تصريحاته بشأن الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد مرور أسبوع، على تصريحاته أن أفعال إسرائيل تذكر بالإبادة النازية.
ونشر دا سيلفا في منشور جديد على منصة إكس، إنه لن يتخلى عن كرامته في وجه الباطل، وذلك في إشارة إلى المطالبات الموجهة له للتراجع عن إدانته لإسرائيل.
وأضاف الرئيس البرازيلي أن "ما تفعله الحكومة الإسرائيلية ليس حربًا، إنها إبادة جماعية. الأطفال والنساء يُقتلون".
وأعرب دا سيلفا، عن الموقف نفسه أمس الجمعة، حيث قال خلال فعالية في ريو دي جانيرو "ثمة آلاف من الأطفال القتلى، وآلاف من المفقودين".
وتابع "إذا لم تكن هذه إبادة جماعية، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية".

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