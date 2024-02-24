الرئيس الأوكراني: وقعنا اتفاقا أمنيا مع إيطاليا وكندا

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بوابة الفجر

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، عن توقيع بلاده اتفاقا أمنيا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
كما أعلن زيلينسكي، أنه وقع اتفاقا أمنيا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو‭‭ ‬‬في كييف، لتنضم كندا بذلك إلى إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك في إبرام اتفاق أمني مدته 10 سنوات مع كييف.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز أمن أوكرانيا إلى أن تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في نيل عضوية حلف شمال الأطلسي.
جاء ذلك بعد أن وصل أربعة من الزعماء الغربيين بينهم رؤساء وزراء كندا وبلجيكا وإيطاليا إلى كييف، اليوم السبت؛ لإظهار التضامن مع أوكرانيا في الذكرى الثانية للغزو الروسي.

 

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