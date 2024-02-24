رغم انفراجة محادثات باريس.. نتنياهو يلوح مجددًا بعملية في رفح

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء اليوم السبت، إن دولة الاحتلال تعمل على الحصول على مخطط آخر من شأنه الإفراج عن مخطوفينا واستكمال تدمير حركة حماس في رفح.

وأضاف نتنياهو: "لهذا السبب أرسلت بعثة إلى باريس وسنبحث هذا المساء الخطوات التالية في إطار هذه المفاوضات".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "كما سأعقد في بداية الأسبوع جلسة للمجلس الوزاري المصغر من أجل المصادقة على الخطط العملياتية للقيام بعملية عسكرية في رفح، التي ستشمل إجلاء السكان المدنيين من هناك".

واعتبر نتنياهو، أنه "فقط المزيج بين الضغط العسكري وإجراء مفاوضات حازمة سيؤدي إلى الإفراج عن مخطوفينا والقضاء على حماس وتحقيق جميع أهداف الحرب".

وتساءل الصحفي الإسرائيلي عميت سيغال في قناته على تطبيق "تليغرام": "الضغط على حماس نحو صفقة أم إجراء على الطريق؟".

ومن جهته، قال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي: "هناك قلق متزايد على مستوى العالم بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، حيث يتركز حاليًا أكثر من 1.4 مليون فلسطيني - العديد منهم نزحوا من أماكن أخرى في القطاع".