الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد سرية خلال المعارك في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن مقتل قائد سرية بقواته العسكرية برتبة رائد خلال المعارك شمالي قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال، أن إيال شومينيوف (24 عامًا) قائد سرية بالجيش الإسرائيلي برتبة رائد قد قتل خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.

ويعد شومينوف، قائد سرية بالكتيبة رقم 424 من لواء جفعاتي قد قتل في شمال قطاع غزة، بصاروخ مضاد للدبابات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، حسب الأمم المتحدة.

