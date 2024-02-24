اليوم.. الكابينت الإسرائيلي يبحث مستجدات محادثات هدنة باريس

أعلن مجلس الحرب في إسرائيل "الكابينت الأمني والسياسي"، في وقت لاحق الليلة بعد عودة الوفد الإسرائيلي من محادثات في باريس، لمناقشة الإفراج عن رهائن واتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب ضد حركة حماس.

وقال تساحي هنغبي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إن أعضاء مجلس الحرب "سيجتمعون هذا المساء عبر الهاتف" للاستماع إلى تحديث بشأن المناقشات المتصلة بالنزاع في قطاع غزة، والذي بات في شهره الخامس.

والتقى في باريس رئيس الموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية) ديفيد برنيع ورئيس الشين بيت (جهاز الاستخبارات الداخلية) مع وسطاء أمريكيين ومصريين وقطريين.

وأفاد هنغبي، بأن "هناك على الأرجح مجال للمضي قدما نحو اتفاق"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتصر إسرائيل على الإفراج عن كل الرهائن الذين احتجزوا في هجمات السابع من أكتوبر، بدءا بكل النساء، ولكن هنغبي لفت إلى أن "اتفاقا كهذا لا يعني نهاية الحرب".