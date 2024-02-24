غدًا.. إعادة فتح برج إيفل أمام الزوار

أعلنت نقابتين وشركة SETE المشغلة لبرج إيفل، اليوم، عن إعادة افتتاح البرج، والذي بقي مغلقا لخمسة ايام بسبب إضراب.

وقالت الشركة "توصلت إدارة شركة تشغيل برج إيفل (Sete) والنقابتان إلى اتفاق لإنهاء الإضراب على أن تقوم الأطراف بمراجعة دورية للنموذج الاقتصادي وتطور استثمارات العمل وإيرادات الشركة من خلال هيئة تجتمع كل ستة أشهر".

وأكدت نقابتا القوة العمالية FO والاتحاد العمالي العام CGT في بيان مشترك أن إعادة فتح برج ايفل ستكون سارية صباح الأحد "لاعطاء الفريق الفني الوقت لضمان إعادة تشغيل المصاعد بشكل صحيح لاستقبال الزوار بأمان".

كما اتفقت الإدارة والنقابتان على "استثمار طموح بقيمة 380 مليون يورو حتى عام 2031، خصوصا لأعمال صيانة البرج" حسب بيان الإدارة.

وينص الاتفاق أيضا على "مواصلة عملية الطلاء العشرين وبدء العملية التالية" وهي نقطة أساسية في مسألة صيانة البرج الذي تم افتتاحه قبل 135 عاما.

واضافت الادارة "تود Sete الاعتذار مجددا من جميع الزوار الذين وجدوا أبواب البرج مغلقة منذ 19 شباط/فبراير ويسعدها أن تكون قادرة على استقبال الجمهور مجددا"، مؤكدة أن الزوار الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى البرج "سيستعيدون أموالهم بالكامل في أقرب فرصة".

خلال أيام الإضراب الخمسة، لم يتمكن 100 الف زائر من ارتياد برج ايفل.

وقالت النقابتان "سنبقى مستعدين للدفاع عن هذا المعلم إلى ان نحصل على نموذج قابل للاستمرار".

وكان هذا الخلاف أدى إلى إغلاق برج ايفل في 27 ديسمبر في الذكرى المئوية لوفاة مصممه غوستاف إيفل، في أوج العطلة المدرسية الشتوية وقبل خمسة أشهر من الألعاب الأولمبية (26 يوليو-11 اغسطس).