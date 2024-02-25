وزير الدفاع الأمريكي: الحوثيون سيتحملون عواقب هجماتهم

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بوابة الفجر

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت، عقب ضربات جوية على 18 هدفًا للحوثيين، "سنستمر في التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط، وتسبب أضرارا بيئية، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى".

وأوضح أوستن، في بيان، أن "الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات، حسب الحاجة، للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم"، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع: "المتمردون سيواصلون مواجهة ردود على هجماتهم ضد سفن في البحر الأحمر والمياه المحيطة".

وأعلنت القوات الأمريكية، عقب منتصف ليل السبت، تنفيذ مقاتلاتها العسكرية، بالشراكة مع قوات تحالف متعدد الأطراف، ضربات ضد 18 هدفا عسكريا للحوثي في اليمن.

فيما أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة النفط إم في تورم ثور التي ترفع علم أمريكا وتملكها وتديرها الولايات المتحدة.

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