رفاع صوم يونان 2024: الاستعداد للصوم القبطي الأرثوذكسي

تحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم، الأحد الموافق 25 فبراير، برفاع صوم يونان 2024، وهو اليوم السابق لبدء الصوم.

رفاع صوم يونان 2024

يبدأ الصوم القبطي الأرثوذكسي لعام 2024 غدًا، الإثنين الموافق 26 فبراير، ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الخميس المقبل.

رفاع صوم يونان 2024 هو اليوم الذي يتم فيه إزالة جميع الطعام الحيواني من المائدة وإعداد أدوات المطبخ الخاصة بالصيام.

في الماضي، كانت هناك أدوات مطبخ مخصصة للصوم، وكان الرفاع يعد استعدادًا لبدء الصوم.

ووفقًا للكنيسة القبطية، الهدف من الرفاع هو رفع القلب إلى الرب من خلال التوبة والاستعداد للتخلص من السلوكيات السيئة واكتساب الفضيلة.

تحسب الكنيسة تاريخ رفاع صوم يونان على النحو التالي: يتم تحديد موعد عيد القيامة في تلك السنة وعدد الأيام التي مضت من الشهر الذي يحتفل فيه بالعيد. إذا كان العيد يقع في شهر برمهات، يتم إضافة 20 يومًا إلى تلك المدة ليصبح الإجمالي 30 يومًا.

ثم يتم سحب 30 يومًا من الإجمالي، ويكون المتبقي هو تاريخ رفاع صوم يونان في شهر طوبة. إذا وقع العيد في شهر برمودة، يتم إضافة 20 يومًا، وإذا كان الناتج أقل من 30، يكون تاريخ رفاع صوم يونان أيضًا في شهر طوبة. إذا زاد الناتج عن 30، يتم سحب 30 يومًا ويكون المتبقي هو تاريخ صوم يونان في شهر أمشير.

صوم يونان يُعتبر من الأصوام الدرجة الأولى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويمتنع خلاله الأقباط عن تناول الطعام الحيواني والألبان والأسماك. تشمل أصوام الدرجة الأولى الأخرى في الكنيسة الصوم الكبير، وصوم الأربعاء والجمعة، وصوم برمون الميلاد، وصوم الغطاس.