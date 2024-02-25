رفاع صوم يونان 2024: الاستعداد للصوم القبطي الأرثوذكسي

منوعات
بوابة الفجر

تحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم، الأحد الموافق 25 فبراير، برفاع صوم يونان 2024، وهو اليوم السابق لبدء الصوم. 

رفاع صوم يونان 2024

يبدأ الصوم القبطي الأرثوذكسي لعام 2024 غدًا، الإثنين الموافق 26 فبراير، ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الخميس المقبل.

رفاع صوم يونان 2024 هو اليوم الذي يتم فيه إزالة جميع الطعام الحيواني من المائدة وإعداد أدوات المطبخ الخاصة بالصيام.

txt

صوم رمضان: رحلة الطاعة والتقوى الروحية

txt

النية في صوم شهر رمضان.. هل مرة واحدة أم كل ليلة؟

 في الماضي، كانت هناك أدوات مطبخ مخصصة للصوم، وكان الرفاع يعد استعدادًا لبدء الصوم. 

ووفقًا للكنيسة القبطية، الهدف من الرفاع هو رفع القلب إلى الرب من خلال التوبة والاستعداد للتخلص من السلوكيات السيئة واكتساب الفضيلة.

تحسب الكنيسة تاريخ رفاع صوم يونان على النحو التالي: يتم تحديد موعد عيد القيامة في تلك السنة وعدد الأيام التي مضت من الشهر الذي يحتفل فيه بالعيد. إذا كان العيد يقع في شهر برمهات، يتم إضافة 20 يومًا إلى تلك المدة ليصبح الإجمالي 30 يومًا.

 ثم يتم سحب 30 يومًا من الإجمالي، ويكون المتبقي هو تاريخ رفاع صوم يونان في شهر طوبة. إذا وقع العيد في شهر برمودة، يتم إضافة 20 يومًا، وإذا كان الناتج أقل من 30، يكون تاريخ رفاع صوم يونان أيضًا في شهر طوبة. إذا زاد الناتج عن 30، يتم سحب 30 يومًا ويكون المتبقي هو تاريخ صوم يونان في شهر أمشير.

صوم يونان يُعتبر من الأصوام الدرجة الأولى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويمتنع خلاله الأقباط عن تناول الطعام الحيواني والألبان والأسماك. تشمل أصوام الدرجة الأولى الأخرى في الكنيسة الصوم الكبير، وصوم الأربعاء والجمعة، وصوم برمون الميلاد، وصوم الغطاس.

 

الأقباط الأقباط اليوم صوم الأقباط رفاع صوم يونان 2024 الاستعداد للصوم القبطي الأرثوذكسي الأرثوذكسي صوم يونان
Elfagr.org

مواد متعلقة

النية في صوم شهر رمضان.. هل مرة واحدة أم كل ليلة؟
ads

الأكثر قراءة

عاجل| نجيب ساويرس عن انخفاض سعر الدولار: "هجايص".. ويكشف موعد النزول الحقيقي للأخضر

كواليس "ضرب نار".. ماذا حدث اليوم في مباراة الأهلي وميدياما ببطولة دوري أبطال أفريقيا (التفاصيل الكاملة وملخص اللقاء)

دعاء للمتوفي ليلة النصف من شعبان.. اللهمّ أنزلهم منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين

دعاء لابي المتوفي في ليلة النصف من شعبان.. اللهم إني أستودعك أبي فأرحمه وأغفر له وأجعله في منزلة الصديقين

دعاء لاولادي في ليلة النصف من شعبان.. اللّهم الطف بهم في قضائك وعافهم من جميع بلائك ووفقهم لما يرضيك

عاجل| هل يصعد الدولار مجددا؟.. عمرو أديب يكشف موعد معرفة الحقيقة

شروط ومستندات التقديم لوظائف أطباء في شركة خالدة للبترول 2024

انخفاض يضرب اسعار هذه السلع.. التموين تفجر مفاجأة للمواطنين بمناسبة شهر رمضان 2024