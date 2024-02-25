لويس دياز يقود هجوم ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وعشاق كرة القدم حول العالم القمة التي تجمع بين فريق تشيلسي ضد نظيره ليفربول، والتي يحتضنها ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وفي هذه المباراة يسعى فريق تشيلسي لتحقيق لقب يريده هذا الموسم بعدما فشل في تحقيق أي لقب أو التأهل للبطولات الأوروبية، حيث أنه يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، ويأمل في تحقيق هذه البطولة.

وعلى الجانب الأخر يريد فريق ليفربول، حجز مقعدا في تصدره في ترتيب الدوري الإنجليزي ويضم بطولة جديدة لخزينته.

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024

ويواجه مساء اليوم الأحد فريق تشيلسي نظيره ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، اليوم الموافق 25 فبراير 2024، على ملعب "ويمبلي".

وتنطلق صافرة حكم بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024

وتبث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط عبر شاشة قنوات BEIN SPORTS القطرية.

معلق مباراة تشيلسي ضد ليفربول

وأسند اللقاء لصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي ليعلق على مواجهة تشيلسي ضد ليفربول عبر شاشة قنوات بي ان سبورت اتش دي 1.

التشكيل المتوقع لليفربول لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - جو جوميز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - ريان جرافنبيرش هارفي إليوت.

خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو.