عاجل| رسميا طلعت مصطفي يعلن مشاركته في مشروع تطوير رأس الحكمة بالتعاون مع " ADQ"

تأكيد لإنفراد الفجر

أعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفي رسميا مشاركتها في مشروع تطوير رأس الحكمة بالتعاون مع شركة أبو ظبي القابضة ومدن العقارية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت توقيع عقد الشراكة مع حكومة أبو ظبي لتطوير مدينة راس الكمة لتصبح مدينة ساحلية عالمية تستقطب 8 مليون سائح يوميا، حيث وقع على العقد كلا من هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبي القابضة.

وقات مجموعة طلعت مصطفي المملوكة لرجل الأعمال طلعت مصطفي، إن هذا التعاون بين تأكيدا على العلاقات الاستراتيجية بين كلا من أبو ظبي القابضة ومدن العقارية ومجوعة طلعت مصطفي لما تتمتع به من خبرات متراكمة على مدار السنين.

وأكدت مجموعة طلعت مصطفي، أن هذا التعاون في هذا المشروع الضخم يأتي تماشيا مع استراتيجية الإدارة المستمرة في العمل على خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم العوائد وخلق قيمة مضافة للعوائد المكررة.

وتبلغ مساحة رأس الحكمة نحو 170 مليون متر مربع، ومن المقرر أن تحصل مصر على عوائد نقدية بقيمة 35 مليار دولار من المشروع بقيمة 35 مليار دولار، وحصة من الارباح 35%.