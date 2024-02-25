عاجل| وفاة ممدوح يوسف منتج «عائلة الحاج متولى».. اعرف موعد الجنازة

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، المنتج ممدوح يوسف منتج مسلسل عائلة الحاج متولي للفنان القدير الراحل نور الشريف.

موعد جنازة ممدوح يوسف منتج «عائلة الحاج متولى»

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الراحل ممدوح يوسف، وطليق الفنانة مونيا، بعد صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

ومن جهتها، أعلنت نقابة المهن السينمائية وفاة المنتج ممدوح يوسف منتج مسلسل عائلة الحاج متولي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد معاناة مع المرض، سائلين الله أن يغفر للفقيد ويتقبله بواسع رحمته.

ممدوح يوسف.. منتج عائلة الحاج متولي

والمنتج الراحل ممدوح يوسف أنتج مسلسل "عائلة الحاج متولى" للنجم الراحل نور الشريف والذى تم عرضه عام 2001، وشارك في بطولته ماجدة زكى، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، نورهان، ميمى جمال، رجال الجداوى، مونيا، عايدة رياض، إنعام سالوسة، أحمد الدمرداش ومن تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقى.

زواج ممدوح يوسف مونيا

كما تزوج ممدوح يوسف من الفنانة مونيا التي رشحها للمشاركة في مسلسل «عائلة الحاج متولى»، حيث جسدت دور ألفت الزوجة الرابعة للفنان نور الشريف، وأنجب منها طفلين وتم الإنفصال في عام 2012.