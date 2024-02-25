عاجل| حقيقة انتشار فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج

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فيروس تنفسي
فيروس تنفسي

انتشرت أنباء تفيد بأن هناك فيروس تنفسي جديد ينتشر داخل مصر عبر الوافدين من الخارج، ولكن سرعان ما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة، لمعرفة الوضع الصحي وحقيقة انتشار الفيروسات.

حقيقة انتشار فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، في بيان له منذ قليل، ما يتردد بين المواطنين بشأن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان المصرية، لتنفي الاخبار ولا دليل صحي عليها.

وحسب قول وزارة الصحة، تبين أنه لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، مشيرة إلى أن الوضع الصحي في مصر مستقر ولا يوجد تفشي لأي فيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية.

وشددت على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض.

نصائح مهمة للمواطنين

وناصحة بضرورة تطبيق كل التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مؤكدة على المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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