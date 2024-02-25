مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت في نهائي كأس الكاراباو

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت

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يتواجه تشيلسي وليفربول وجهًا لوجه في نهائي كأس كاراباو بعد ظهر يوم الأحد، حيث يضفي كلا المدربين معنى خاصًا على المباراة.

في حالة فوز البلوز على ملعب ويمبلي، سيكون هذا هو أول فوز باللقب تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو والذي سيقطع شوطا طويلا لإضفاء الشرعية على مكانه في النادي خلال موسم محلي مضطرب يرى تشيلسي يجلس فيه داخل النصف العلوي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الوقت نفسه بالنسبة ليورغن كلوب، فإن الفوز بكأس كاراباو سيكون بداية النهاية. مع مغادرة مدرب ليفربول للنادي في نهاية الموسم، يأمل الفريق والجماهير في نهاية ناجحة لفترة عمله في أنفيلد. لا يزال فريق الريدز يتنافس على أربع جبهات هذا الموسم، والفوز بعد ظهر اليوم سيضمن لهم كأس الدوري الثاني تحت قيادة الألماني.

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت

آخر مرة فاز فيها ليفربول باللقب كانت في 2021/22. في ذلك اليوم واجهوا أيضًا تشيلسي وبعد التعادل على مدار 120 دقيقة، انتصر الريدز بنتيجة 11-10 بركلات الترجيح الرائعة. فهل سيفعلون نفس الشيء اليوم؟

ما هو موعد مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024؟

موعد مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 هو يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، على ملعب "ويمبلي".

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الخامسة عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة عصرًا بتوقيت مصر.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة تشيلسي

وقد اعلن المدير الفني الالماني يورجن كلوب عن تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة تشيلسي والذي جاء علي النحو التالي:

في حراسة المرمي: كليهر.

في خط الدفاع: فانديك، روبرتسون، ابراهيما كوناتي، برادلي.

في خط الوسط: ماك ليستر، واترا ايندو، ريان جرافينبيرش.

في خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، لويس دياز.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة ليفربول

في حراسة المرمي: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: بن تشيلويل – ليفي كولويل – أكسيل ديساسي – مالو جوستو.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كونور جالاجير.

خط الهجوم: كول بالمر – رحيم ستيرلينج – نيكولاس جاكسون

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024

تذيع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

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