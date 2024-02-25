مشاهدة تشيلسي وليفربول يلا شوت كأس الرابطة الإنجليزية

بث مباشر مشاهدة تشيلسي وليفربول يلا شوت كأس الرابطة الإنجليزية،مشاهدة المباريات المثيرة بث مباشر من المنزل أمرًا شيقًا ومثيرًا للحماس، حيث يمكن للمشجع الاستمتاع بتجربة مشاهدة رائعة لمباراة فريقه المفضل ومنافسه في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، في هذا المقال ضمن موقع الفجر لبث المباريات، سنستعرض كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر في هذه البطولة المثيرة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول يلا لايف

سيتم بث مباراة بين فريق تشيلسي وفريق ليفربول اليوم في إطار بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، يمكن مشاهدة المباراة على القناة، حيث ستقوم بنقلها بشكل حصري، سيكون المعلق في هذه المباراة هو، ستقام المباراة في تاريخ 2024-02-25، وسيكون وقتها في تمام الساعة 18:00 بتوقيت المحلي، ستقام المباراة في ملعب ويمبلي، لذا، لا تفوتوا فرصة مشاهدة هذه المباراة المثيرة والإثارة التي ستجمع بين تشيلسي وليفربول في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية اليوم.

كيف أشاهد مباراة تشيلسي وليفربول الاسبوع بث مباشر

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر عبر الإنترنت، فهناك طرق عديدة للقيام بذلك، يمكنك الاستفادة من خدمات البث المباشر المتاحة على الإنترنت، قد تتيح بعض المنصات الرياضية المشهورة مثل بث المباراة عبر مواقعها الرسمية أو تطبيقات الهواتف المحمولة، يمكنك البحث عن خيارات البث المباشر لهذه القناة والتأكد من توفرها للمباراة التي ترغب في مشاهدتها.

باختيار الخيار المناسب والتحضير لذلك، يمكنك الاستمتاع بمتابعة مباراة تشيلسي وليفربول في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بكل راحة ومن أي مكان تفضله في تاريخ 2024-02-25 وتوقيت 18:00، دون الحاجة للذهاب إلى الملعب.

كيف تشاهد مباراة تشيلسي وليفربول كورة لايف في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 عبر الإنترنت؟

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المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت الملعب المعلق تشيلسي - ليفربول الأحد 25 فبراير 2023

17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports HD 1 TOD ويمبلي حفيظ دراجي

ما هو تاريخ مواجهات تشيلسي وليفربول في المسابقات الرسمية؟

بشكل عام، تواجه تشيلسي وليفربول ضد بعضهما البعض 196 مرة، فاز "الريدز" في 82 مناسبة، وفاز تشيلسي في 65 مناسبة وحسم التعادل 58 مواجهة بين الفريقين.

عدد المباريات فوز ليفربول فوز تشيلسي التعادل 196 82 65 58

ما هي إصابات وغيابات ليفربول قبل مباراة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 ومتى تعود؟

الشك ضرب أروقة الريدز حول إصابة المصري محمد صلاح وغيابه عن مباراة لوتون تاون الأخيرة في الدوري الإنجليزي، لكن من المرجح أن يستدعيه كلوب لقائمة مباراة تشيلسي حتى لو لم يبدأ به بشكل أساسي.

لكن بشكل مؤكد، يغيب عدد من اللاعبين عن ليفربول في مواجهة تشيلسي، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-

اللاعب الإصابة موعد العودة تياجو ألكانتارا إصابة عضلية غير محدد كورتيس جونز إصابة عضلية غير محدد بن دوك غضروف الركبة غير محدد دومينيك سوبوسلاي أوتار الركبة 27 فبراير 2024 جويل ماتيب الرباط الصليبي 30 يونيو 2024 أليسون بيكر إصابة عضلية غير محدد ترينت ألكسندر أرنولد الركبة 5 مارس 2024 ديوجو جوتا أربطة الركبة الخلفية 20 أبريل 2024

ما هي إصابات وغيابات تشيلسي قبل مباراة ليفربول يلا شوت الجديد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 ومتى تعود؟

تضم قائمة تشيلسي عددًا من الغيابات، إليكم أبرزها:-

اللاعب الإصابة موعد العودة بينوا بادياشيل عضلات الفخذ غير محدد ويسلي فوفانا الرباط الصليبي غير محدد تياجو سيلفا أوتار الركبة 10 أبريل 2024 مارك كوكوريا أوتار العقب 15 مارس 2024 ريس جيمس إصابة عضلية 11 مارس 2024 روميو لافيا الفخذ + الأربطة غير محدد كارني تشوكومويكا إصابة في العقب غير محدد ليزلي أوجوتشوكو إصابة عضلية غير محدد

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمى كويمين كيليهر خط الدفاع أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - جو جوميز خط الوسط أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - ريان جرافنبيرش هارفي إليوت خط الهجوم لويس دياز - كودي جاكبو

تشكيل تشيلسي كورة بلس المتوقع لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى دوردي بيتروفيتش خط الدفاع بن تشيلويل - ليفي كولويل - أكسيل ديساسي - مالو جوستو خط الوسط مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير خط الهجوم كول بالمر - رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون

سوقال بيب ليندرز، مساعد كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقد جئنا في جدول مجنون مرة أخرى، لذلك نلعب كل ثلاثة أيام، من المهم بالنسبة لنا أن نستخدم كل دقيقة، ونستخدم كل يوم لنرى حقًا كيف حال اللاعبين. هذا من أجل محمد صلاح وسوبوسلاي وداروين".

وأضاف: "تتبقى جولتان تدريبيتان، دعونا نرى كيف سيكونان وبعد ذلك يمكننا اتخاذ قرارنا في اللحظة الأخيرة بشأن هذا الثلاثي، أما عن جميع الآخرين، نعلم أن مدة الغياب أطول لكل من ترينت ألكسندر أرنولد وديوجو جوتا، وكورتيس جونز يعاني من التواء في الكاحل العالي، سوف يغيبون لفترة أطول".

تابع: "من المحتمل أن يكون كيرتس هو أول من يعود في فترة الاستراحة الدولية، أما الآخرون فسيكونون بعد فترة الاستراحة الدولية".

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، أن الفوز على ليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الأحد المقبل بمثابة حلم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الريدز هو الفريق المرشح للفوز بالمباراة.

وفي المقابل قال بوتشيتينو، المدير الفني لـ فريق تشيلسي، في المؤتمر الصحفي للمباراة، "بالنسبة لي ليفربول الأوفر حظًا للفوز بالكأس، ليفربول يمتلك الخبرة، الكأس يعنى الكثير بالنسبة لنا، أعضاء الجهاز الفني أن نحظى بإمكانية الوصول إلى النهائي والفوز بلقبنا الأول هنا، إنه حلم بالنسبة لنا، لدينا الفرصة لدينا 90 دقيقة لتحقيق ذلك، سنقاتل.. الفريق مستعد".

وعن الغيابات قال، "نحن بحاجة لتقييم بعض اللاعبين لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم المشاركة، سأقوم بالتواصل غدًا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا استعادة بعض اللاعبين، نعم سيلفا لديه الفرصة، سنرى غدًا ما إذا كان بإمكانه المشاركة".